Krunic Kızılyıldız’da

Sarı-Lacivertli takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rade Krunic'in yeni adresi netlik kazandı. Transfer edildiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile dün yollar kesin olarak ayrıldı.

22 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Sarı-Lacivertliler, Bosnalı futbolcu için teklif yapan Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı. 6 milyon Euro piyasa değeri olan deneyimli orta saha, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a gitti. Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertli forma altında 22 maça çıkan tecrübeli isim sadece 1 asist yaptı.