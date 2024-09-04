Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel’den transfer gündemi hakkında dikkat çeken açıklamalar

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yücel, "Young Boys'un sol beki Hadjam'la ilgilendik. Temasa geçtik, teklif yapmak üzereydik ancak yapamadık. Bu oyuncunun maliyeti zorunlu satın almayla 4.5-5 milyon satın alacaktık. Ancak bu maliyet böyle değil. Çünkü Chamberlain'e 6.5 milyon vermemiz lazım ki fesih edelim. Oyuncunun maliyeti 11-12 milyona geliyor. Elimiz kolumuz bağlı kaldı" ifadelerini kullandı. Yücel, 'Marıo'nun ardından bir hamle daha olacak mı?' sorusunu da "Bundan sonra bir hamle daha olması için mucize lazım" şeklinde yanıtladı.

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