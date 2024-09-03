Vakıfbank rekora doymuyor

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok şampiyon olan takımı VakıfBank 6 şampiyonlukla "CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na 3. kez girmeye hak kazandı.

VakıfBank daha önce 2014 yılında Üst üste en çok resmi maç kazanan takım ve 20 yılında da FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım olarak Guinness'e girmeyi başarmıştı. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih de konuya ilişkin "Dünya voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımları arasında zirvede olduğumuz bir kez daha tescillenmiştir. Bir Türk takımı olarak, böylesi bir başarıya imza atmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu.