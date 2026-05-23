Milli yıldız bedavaya transfer olabilir! Galatasaray'dan savunmaya flaş hamle

Wilfried Singo zaman zsman eleştirilerin hedefi oldu İLK HEDEF SINGO Haberde, Okan Buruk'un sağ bek transferinde ilk hedefinin Wilfried Singo olduğu aktarıldı. Zeki Çelik'in ise alternatif seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Sacha Boey'un bonservisi alınmayabilir BOEY VE SALLAI KARARI Galatasaray yönetiminin kiralık olarak kadroda bulunan Sacha Boey'nin bonservisini almama kararı verdiği öne sürüldü. Ayrıca Roland Sallai için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtildi.