Milli yıldız bedavaya transfer olabilir! Galatasaray'dan savunmaya flaş hamle
Galatasaray transfer haberleri ile yoğun bir dönemden geçiyor. Özellikle yeni yabancı kuralı konusunda sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, yerli isimlere de yöneldi. Hedefteki futbolcular arasında milli takımın yıldızlarından Zeki Çelik var. Deneyimli sağ bekin takıma bedava kazandırılması için çalışmalar başladı.
Galatasaray, üst üste gelen şampiyonlukların ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve üzerini hedefleyen güçlü bir kadro kurmak istiyor.
OKAN BURUK'TAN SAVUNMAYA REVİZYON
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma hattında önemli değişiklikler planlanıyor. Özellikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi.
HEDEFTE ZEKİ ÇELİK VAR
Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Zeki Çelik için devreye girdi. AS Roma forması giyen milli futbolcunun, Galatasaray'ın alternatif planları arasında yer aldığı belirtildi.
İLK HEDEF SINGO
Haberde, Okan Buruk'un sağ bek transferinde ilk hedefinin Wilfried Singo olduğu aktarıldı. Zeki Çelik'in ise alternatif seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.
BOEY VE SALLAI KARARI
Galatasaray yönetiminin kiralık olarak kadroda bulunan Sacha Boey'nin bonservisini almama kararı verdiği öne sürüldü. Ayrıca Roland Sallai için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ YAPI DİKKAT ÇEKİYOR
29 yaşındaki Zeki Çelik'in hem sağ bek hem de stoper pozisyonunda görev yapabilmesi, transferde önemli avantaj olarak görülüyor. Galatasaray yönetiminin yerli rotasyonunu güçlendirmek ve savunmaya çok yönlü bir isim eklemek istediği kaydedildi.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Sezonu Roma'da tamamlayan milli futbolcunun Avrupa'dan da talipleri bulunduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun sözleşme durumunun ise transfer sürecinde belirleyici olabileceği aktarıldı.