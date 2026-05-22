Pompa fiyatları düşüyor: Motorine 2,35 TL indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt tabelaları yeniden değişti. Özellikle motorin grubunda yapılan indirim dikkat çekerken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir güncelleme yapılmadı. Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompaya yansıdı.

MOTORİNDE BEKLENEN İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim yürürlüğe girdi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruşluk düşüş yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlar, sürücüler tarafından yakından takip edildi.

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67,02 liraya gerilerken, Ankara'da 68,14 lira, İzmir'de ise 68,42 lira seviyesine düştü. Son dönemde art arda gelen zamların ardından yapılan bu indirim, araç sahiplerine bir nebze rahatlama sağladı.

KÜRESEL PETROL PİYASALARI FİYATLARI ETKİLEDİ

Motorin fiyatlarındaki düşüşte küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler etkili oldu. Özellikle ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmelerden gelen olumlu açıklamalar, petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Piyasalarda oluşan iyimser hava, brent petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesini sağlarken, bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

BENZİN FİYATLARI SABİT KALDI

Yapılan son düzenleme yalnızca motorin grubunu kapsadı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni değişimlerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi