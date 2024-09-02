Sezona adeta fırtına gibi giren Beşiktaş, sahasında Sivasspor engelini de aştı! Ligde 3’te 3 yaptı

Beşiktaş doludizgin... Kartal konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı. 13'te Rashica'nın ortasında Immobile'nin ön direkte gelişine vuruşunda top Ali Şaşal'da kaldı. 23'te Masuaku'nun ortasında top Radakovic'in eline çarptı. Yapılan VAR kontrolü sonrasında kazanılan penaltıyı Immobile 27'de gole çevirdi ve Beşiktaş, Sivasspor önünde 1-0 öne geçti. 40'da Pritchard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı. 45+1'de kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun şutunda top üst direkten döndü. Devre 1-0 sona erdi.

GEDSON CEZAYI KESTİ

İkinci yarının 57. dakikasında Murat'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi. 63'te Semih'in ortasında Sivasspor savunması tehlikeyi büyümeden önledi. 70'de Rashica'nın ortasında topa kimse dokunamadı. 76'da Gedson'un ortasında Fernandes topa iyi vuramadı. 89'da Camara'nın hatasında araya giren Gedson yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. Beşiktaş maçı 2-0 galip tamamladı.



SİVAS SERİSİ 5'E YÜKSELDİ

Beşiktaş kendi evinde Sivasspor'a şans tanımıyor... Kartal dün Kırmızı-Beyazlı takımı mağlup ederek Dolmabahçe'de rakibini puansız gönderme serisini 5'e çıkarmış oldu. Geçen sezon Sivasspor'u 2-0'la geçen Kartal ondan önceki sezonlarda da sırasıyla rakibini 3-1, 2-1 ve 3-0'lık skorlarla geçmişti. Sivas, Beşiktaş karşısında İstanbul'da en son 1 Eylül 2020'de 1-0 galip geldi.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Önceki gün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba dünkü maçta unutulmadı. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Sol Bamba için saygı duruşunda bulundu.