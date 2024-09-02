Dünyaca ünlü DJ Black Coffee’yi dinlemek isteyenler servet bıraktı!

Bodrum ve Çeşme'nin pahalılığı, lahmacun-ayran fiyatları, beach giriş ücretleri derken şimdi de beach eğlence fiyatları gündem olacağa benziyor. Geçtiğimiz akşam Çeşme'de performans sergileyen dünyaca ünlü DJ Black Coffee'yi dinlemek isteyenler küçük bir serveti bırakmak zorunda kaldı. Kategorilere göre değişen eğlence fiyatları ise cep yakacak. Sahnenin uzaklığına göre 400 bin liradan başlayan eğlence fiyatı ön kısımlara gelince ise bir araba parasına eş değer diyebilirim. Black Coffee'yi önde izlemek isteyen misafirler ise 1 milyon lira ödemek zorunda. Evet yanlış okumadınız! 1 milyon lira… Ve şunu da söylemek isterim. Araştırdığım kadarıyla da kapalı gişe (yer kalmamış) bir parti olmuş...



SOSYETİK DOLANDIRICILAR

Türkiye'de yeme-içme sektöründeki pahalılığından şikayet eden bir grup sosyetik isim geçtiğimiz haftalarda Miami'nin yolunu tutmuş kısa bir tatil yapmışlar. Fakat işin ilginci yeme- içme konusundaki pahalılılıktan dert yanan 3 sosyetik güzel business uçup (uçak bileti ortalama 150 bin lira) vererek Miami'nin yolunu tutmuş.

Miami'nin en güzel mekanlarına yemeğe ve eğlenmeye giden bu sosyetik isimler yemeklerini bitirmeden yemeğin içine saç atıp ya da biraz yedikten sonra beğenmediklerini söyleyerek garsonla geri gönderiyorlarmış. Tabii mekan işletmesi bu durum karşısında hem cüzi hesap alıyor hem de ikramlar gönderiyorlarmış. Tabii bu konuşmanın tamamını tatilden dönen bu sosyetik isimler arkadaşlarına anlatırken yan masada oturan ben bizzat şahit oldum. Yahi yaptıklarından hem utanmıyorlar hem de anlatırken gülüp eğleniyorlar… Ve bu kadarı da pes dedim. Ben şimdi ufak bir araştırma yapıyorum. İstanbul'da da böyle bir rezaleti yapıyorlar mı? Eğer doğruysa bu sosyetik isimleri tek tek buradan açıklayacağım.



KAZA SONRASI EŞİNE CİP ALDI

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın şöförü geçtiğimiz ay kaza yapmış ve 11 milyonluk arabası pert olmuştu. Kendisine yine aynı marka araç alan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi Sayışman'a güvenliği ile ön plana çıkan Volvo Jeep almış. Birçok ünlü isminde tercih ettiği Volvo XC 90 araç alan Tolgahan Sayışman'ın eşinin ve çocuklarının güvenliği için böyle bir karar aldığını duydum. Yeni arabaları ile Çeşme'ye tatile giden Sayışman ailesine hayırlı olsun diyorum.



SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Saruhan Hünel, geçtiğimiz gün kalbinden bir operasyon gerçekleşmiş. 2 kez kalp ile ilgili problem yaşayan ve bir hastanede operasyon geçiren Saruhan Hünel, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşmuş. Birkaç gün evinde dinlenecek olan usta oyuncu, yakın zamanda setlere geri dönecekmiş. Ben Hünel, ailesine çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…



SEZEN AKSU TEMİZLİK YAPAR MI?

Şarkıcı Ayten Rasul'un, Sezen Aksu imzalı şarkısı "Ben Sende Tutuklu Kaldım" şarkısına klip çekerken çok güzel ve naif bir görüntü kadraja giriyor. Sezen Aksu'nun yalısında temizlik yaptığı anlar tesadüf olarak şarkıcının Boğaz'da çektiği klipte yer almış. O kadar doğal ve sade bir görüntü olmuş ki; Sezen Aksu'yu böyle görmek bile insana başka bir duygu yaşatıyor. Ben bu klibi çok sevdim. Ve izlemenizi tavsiye ederim.