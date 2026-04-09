Cumhuriyetçi Temsilci Don Bacon, ABD'nin ateşkes anlaşmasıyla sadece zaman kazandığı ve İran rejiminin var olduğu sürece tehdit olmaya devam edeceği konusunda uyardı.

Pentagon yetkilileri İran'ın donanma ve füze kapasitesinin büyük ölçüde yok edilmesinin aslında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth operasyonu tarihi ve ezici bir zafer olarak nitelendirirken Pentagon yetkilileri bu iddiaya şüpheyle yaklaştı.

ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaşta 40. günde iki haftalık ateşkes anlaşmasına varıldı. Pakistan Lübnan'ın da ateşkese dahil olduğunu belirtmesine rağmen İsrail Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürürken ABD de İran da zafer ilan ediyor. Peki ABD gerçekten zafer kazandı mı?

Politico bir savunma yetkilisinin "ABD stratejik hedeflerini köklü biçimde yeniden tanımlamadan bu işin nasıl geri döndürülebileceğini bilmiyorum. Bu noktada ABD'nin İran'a ne teklif edebileceğini ya da neyle tehdit edebileceğini ve bunun tatmin edici bir sonuç doğuracağını hayal edemiyorum." şeklinde konuştuğunu aktardı.

ABD basını ise Trump'ın gerçekte bir zafer kazanmadığını yazıyor. Politico gazetesi "Kaybediyor gibi görünüyor: ABD İran'da neyi kazanamadı?" başlıklı bir haber yayımladı ve stratejik düzeyde durumun Trump'ın anlattığından farklı olduğunu belirtti.

Trump ve Hegseth

HEGSETH VE BEYAZ SARAY ZAFER İLAN ETTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin başarılarını "tarihi ve ezici bir zafer" olarak nitelendirerek "her bir hedefe ulaşıldığını" ve bunun tam bir başarı öyküsü olduğunu savundu. Tahran'ın ateşkes şartlarına uymasını sağlamak için ABD güçlerini bölgede tutmaya da yemin etti. Politico ise bunun Amerikan güçlerini daha fazla saldırıya açık hale getirebileceğini yazdı.

PENTAGON YETKİLİSİ: "KAYBETMEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Politico bazı diplomatlar ve savunma yetkililerini Pentagon şefinin iddiasına şüpheyle yaklaştığını belirtti. Politico'ya konuşan bir yetkili "İran'a daha fazla saldıracağını söyleyerek zafer ilan etmek, kaybetmek gibi görünüyor." dedi.

Bir diğer savunma yetkilisi "ABD Başkanı haklı olarak donanmayı büyük ölçüde yok ettiğimizi ve balistik füze ve insansız hava aracı yeteneklerinin çoğunu -ancak açıkça tamamını değil-, ortadan kaldırdığımızı söylüyor. Ancak bu aslında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tabii ki İran'da büyük bir ayaklanma olmadığı sürece... ama bunun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Pentagon Hegseth'in açıklamalarını işaret ederken Beyaz Saray ise zafer fikrini savundu. Ancak bazı Trump destekçileri bunun hiçbir şekilde zafer olmadığını belirtti.