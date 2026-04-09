Trump’tan NATO'ya İran tehdidi: 2 adımlı ceza planı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerini İran saldırıları üzerinden tehdit etti. Destek vermeyen Avrupa ülkeleri için askeri üslerin kapatılmasından ittifaktan çekilme tehdidine kadar uzanan iki aşamalı “ceza planı” masada. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump ile görüşmesinde krizi yumuşatmaya çalıştı.

Trump’tan NATO'ya İran tehdidi: 2 adımlı ceza planı
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonlarına destek vermeyen NATO müttefiklerini cezalandırmayı planlıyor ve ABD'nin NATO'dan ayrılabileceği mesajını verdi.
  • Trump, Hürmüz Boğazı güvenliği ve İran'a yönelik hava saldırılarında Avrupa ülkelerinin destek vermemesine tepki gösterdi.
  • Trump yönetimi, İspanya ve Almanya gibi ülkelerdeki ABD askeri üslerini kapatmayı veya birlikleri destek veren ülkelere kaydırmayı değerlendiriyor.
  • Trump, müttefiklerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmaması durumunda ABD'yi NATO'dan çekme tehdidini sürdürüyor.
  • NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump ile Beyaz Saray'da görüşerek Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen askeri operasyonlara yeterli destek vermeyen NATO müttefiklerini "cezalandırmayı" planlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, ittifakı "kağıttan kaplan" olarak nitelendirerek ABD'nin NATO'dan ayrılabileceği mesajını yineledi.

TRUMP VE LEAVITT'TEN AVRUPA'YA AÇIK TEHDİT

Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşmede Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İran'a yönelik hava saldırılarında Avrupa ülkelerinin destek vermemesine tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, ABD'nin ve İsrail'in İran tehdidini yok etme çabalarına destek vermeyen ülkeleri not etti. ABD bunu hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İKİ ADIMLI CEZA PLANI

The Wall Street Journal ve The Sun'ın aktardığı bilgilere göre, Trump yönetimi "yetersiz" gördüğü müttefiklere karşı şu iki adımlı bir plan hazırlıyor.

Askeri Birliklerin Çekilmesi: Operasyonlara destek vermeyen İspanya ve Almanya gibi ülkelerdeki ABD askeri üslerinin kapatılması veya buradaki birliklerin, ABD'ye destek veren "sadık" ülkelere kaydırılması.

NATO'dan Çıkış Kartı: Trump'ın, müttefiklerin savunma harcamalarını GSYİH'nin %5'ine çıkarmaması ve Orta Doğu'daki operasyonlara katılmaması durumunda ABD'yi ittifaktan tamamen çekme tehdidini masada tuttuğu belirtiliyor.

RUTTE'NİN TRUMP MESAİSİ

Trump'ın dilinden anlayan siyasetçi olarak bilinen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın öfkesini dindirmeye çalıştı. Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulasa da NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve bölge dışındaki İran gibi savaşlara otomatik katılım zorunluluğu bulunmadığını hatırlattı.

GRÖNLAND ÖFKESİ

Trump'ın, Grönland'ı satın alma talebine karşı çıkan Danimarka ve diğer NATO üyelerine karşı hala tepkili olduğu ve ittifakın mevcut yapısını "işlevsiz" bulduğu belirtiliyor.

