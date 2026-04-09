Trump yönetimi, İspanya ve Almanya gibi ülkelerdeki ABD askeri üslerini kapatmayı veya birlikleri destek veren ülkelere kaydırmayı değerlendiriyor.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşmede Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İran'a yönelik hava saldırılarında Avrupa ülkelerinin destek vermemesine tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, ABD'nin ve İsrail'in İran tehdidini yok etme çabalarına destek vermeyen ülkeleri not etti. ABD bunu hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen askeri operasyonlara yeterli destek vermeyen NATO müttefiklerini "cezalandırmayı" planlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, ittifakı "kağıttan kaplan" olarak nitelendirerek ABD'nin NATO'dan ayrılabileceği mesajını yineledi.

Rutte ve Trump

İKİ ADIMLI CEZA PLANI

The Wall Street Journal ve The Sun'ın aktardığı bilgilere göre, Trump yönetimi "yetersiz" gördüğü müttefiklere karşı şu iki adımlı bir plan hazırlıyor.

Askeri Birliklerin Çekilmesi: Operasyonlara destek vermeyen İspanya ve Almanya gibi ülkelerdeki ABD askeri üslerinin kapatılması veya buradaki birliklerin, ABD'ye destek veren "sadık" ülkelere kaydırılması.

NATO'dan Çıkış Kartı: Trump'ın, müttefiklerin savunma harcamalarını GSYİH'nin %5'ine çıkarmaması ve Orta Doğu'daki operasyonlara katılmaması durumunda ABD'yi ittifaktan tamamen çekme tehdidini masada tuttuğu belirtiliyor.

RUTTE'NİN TRUMP MESAİSİ

Trump'ın dilinden anlayan siyasetçi olarak bilinen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın öfkesini dindirmeye çalıştı. Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulasa da NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve bölge dışındaki İran gibi savaşlara otomatik katılım zorunluluğu bulunmadığını hatırlattı.

GRÖNLAND ÖFKESİ

Trump'ın, Grönland'ı satın alma talebine karşı çıkan Danimarka ve diğer NATO üyelerine karşı hala tepkili olduğu ve ittifakın mevcut yapısını "işlevsiz" bulduğu belirtiliyor.