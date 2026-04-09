İzmir'de kentsel dönüşüm vaadiyle yola çıkan ancak yarım kalan inşaatlar ve "usulsüzlük" iddialarıyla kördüğüme dönen kooperatif davasında sular durulmuyor.

CHP'Lİ ÜMİT ERKOL GÖZALTINDA

Soruşturmanın ucu bu kez Ankara'ya uzandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İZBETON üzerinden yürütülen projelerdeki iddialar kapsamında gözaltına alındı.

OĞLU FIRAT ERKOL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce oğlu Fırat Erkol'un da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılandığı bilinen dosyada, Erkol ailesinin ismi kooperatif üyelikleri ve şüpheli devir işlemlerinde geçiyor.

Soruşturma, sadece Erkol ailesiyle sınırlı değil. Bilindiği üzere CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu dosyada CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yüzlerce şüpheliyi içine alan dosyada "kooperatifler aracılığıyla deprem mağdurları için planlanan projelerde kamu zararı oluştuğu, inşaatların yarım bırakıldığı ve usulsüz devirlerin yapıldığı" iddia ediliyor.