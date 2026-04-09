Mahrez bu sezon Al Ahli'de 36 maçta 7 gol ve 13 asist yaparken, Bailey Aston Villa'da 23 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

35 yaşındaki Riyad Mahrez'in 2027'ye kadar Al Ahli ile sözleşmesi bulunuyor ve Avrupa'ya dönmek istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek için Al Ahli'den Riyad Mahrez ve Aston Villa'dan Leon Bailey'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla önerilen isimlerden ilkinin Al Ahli forması giyen Riyad Mahrez olduğu belirtildi. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli yıldızın, N'Golo Kante gibi yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öne sürüldü.

Yaz transfer dönemine erken başlayan Fenerbahçe'de öncelikli bölgelerden biri kanat hattı oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezonda hücum gücünü artırmak için bu bölgeye önemli bir takviye yapmayı hedeflediği ifade edildi. Başkan Sadettin Saran'ın, Dünya Kupası başlamadan önce kadro yapılanmasını büyük ölçüde netleştirmek istediği kaydedildi.

Riyad Mahrez, bu sezon Al Ahli formasıyla 36 maçta görev yaptı. Cezayirli yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 13 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcu kariyerinde daha önce Manchester City, Leicester City, Le Havre, Quimper ve AAS Sarcelles formalarını da giydi.

Cezayir Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Riyad Mahrez'in, 2026 Dünya Kupası kadrosunda olması bekleniyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, transferi turnuva öncesinde sonuçlandırmak istediği iddia edildi.

LİSTEDE BİR İSİM DAHA VAR

Fenerbahçe'nin kanat transferi için değerlendirdiği bir diğer oyuncunun Aston Villa'da forma giyen Leon Bailey olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bailey, bu sezon Aston Villa formasıyla 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE'DE KARAR AŞAMASI

Sarı-lacivertli ekibin, hem Riyad Mahrez hem de Leon Bailey dosyası üzerinde çalıştığı aktarıldı. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kanat transferinde nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.