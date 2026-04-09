23 yaşındaki Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham'da 33 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Tottenham'da yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin orta sahada değişim planladığı ve Sarr'ın ayrılabileceği belirtiliyor.

Transfer gerçekleşirse Pape Matar Sarr, 28 milyon euro ile Matteo Guendouzi'nin elinde bulunan Fenerbahçe'nin en pahalı transferi rekorunu kıracak.

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde stoper ve forvet takviyelerinin yanı sıra orta saha bölgesi de öncelikli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 8 numara pozisyonu için aradığı ismi İngiltere'de bulduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması hız kazandı. Olağanüstü kongre kararı alan sarı-lacivertli kulüp, 2026-2027 sezonu öncesinde ses getirecek hamleler yapmayı hedefliyor.

Tottenham cephesinde Yves Bissouma'nın da ayrılık ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, İngiliz kulübünün Manuel Locatelli ile ilgilendiği kaydedildi. Kadro yeniden yapılanmasını finanse etmek isteyen Tottenham'ın, Pape Matar Sarr için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.

İddialara göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için girişimlere başladı. İngiliz ekibinde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin orta sahada değişime gitmeyi planladığı, bu nedenle kadroda önemli ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.

35 MİLYON EURO DETAYI

Fenerbahçe'nin Senegalli orta saha oyuncusu için 35 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu rakamla transferin gerçekleşmesi halinde Pape Matar Sarr, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe'de şu anda en yüksek bonservis bedeli unvanı, ara transfer döneminde 28 milyon euro ödenen Matteo Guendouzi'de bulunuyor. Pape Matar Sarr'ın 35 milyon euro karşılığında transfer edilmesi halinde bu rekor da el değiştirecek.