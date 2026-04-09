Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması hız kazandı. Olağanüstü kongre kararı alan sarı-lacivertli kulüp, 2026-2027 sezonu öncesinde ses getirecek hamleler yapmayı hedefliyor.
ORTA SAHAYA ÖNCELİK VERİLDİ
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde stoper ve forvet takviyelerinin yanı sıra orta saha bölgesi de öncelikli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 8 numara pozisyonu için aradığı ismi İngiltere'de bulduğu belirtildi.
HEDEF PAPE MATAR SARR
İddialara göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için girişimlere başladı. İngiliz ekibinde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin orta sahada değişime gitmeyi planladığı, bu nedenle kadroda önemli ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.
TOTTENHAM'DA REVİZYON BEKLENTİSİ
Tottenham cephesinde Yves Bissouma'nın da ayrılık ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, İngiliz kulübünün Manuel Locatelli ile ilgilendiği kaydedildi. Kadro yeniden yapılanmasını finanse etmek isteyen Tottenham'ın, Pape Matar Sarr için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.
35 MİLYON EURO DETAYI
Fenerbahçe'nin Senegalli orta saha oyuncusu için 35 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu rakamla transferin gerçekleşmesi halinde Pape Matar Sarr, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR
Fenerbahçe'de şu anda en yüksek bonservis bedeli unvanı, ara transfer döneminde 28 milyon euro ödenen Matteo Guendouzi'de bulunuyor. Pape Matar Sarr'ın 35 milyon euro karşılığında transfer edilmesi halinde bu rekor da el değiştirecek.
PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Tottenham formasıyla 33 karşılaşmada görev yaptı. Senegalli orta saha, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Premier Lig ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Pape Matar Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.