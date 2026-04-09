27 yaşındaki Sena Rabia Doğan, 1,5 yıllık eşi Fatih Doğan'ın, henüz 3,5 aylık olan bebekleri Esila Yıldız Doğan'ı kaçırdığı iddiasıyla ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Eşinin geçmişteki karanlık işlerini ve dolandırıcılık dosyalarını hatırlatan Sena Doğan, stüdyodakilerin kanını donduran o cümleyi kurdu: "Bu adamın çocuğumu satacağından şüpheleniyorum. Maddi manevi bakabileceğine inanmıyorum!" Bu iddia, bir annenin çaresizliğini ve korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Sena Doğan, eşi Fatih'in bebekle ilgili tuhaf bir yarış içinde olduğunu anlattı. İddiaya göre baba, sallanan 'ana kucağı'na bile karşı çıkarak; "Bunun adı niye baba kucağı değil? Baba kokusu daha güvenli" diyerek bebeği annesine dahi koklatmıyordu.
3,5 aylık bebeği annesinden koparan babanın, "uzaklaştırma kararı çıkarttım" yalanı ise programdaki araştırmalarla boşa çıktı.
"KIYAFETLERİNİ KOKLAYARAK YATIYORUM"
Acılı anne, elinde evladının kıyafetleriyle gözyaşlarına boğularak şunları söyledi: "Kızımı kollarımda uyuturdum, o elleriyle boynumu okşardı. Şimdi sadece kıyafetlerini koklayarak yatıyorum. İlk çocuğuma hasret kaldım, şimdi yine bunu yaşamak istemiyorum." Sena Doğan, bebeğinin hayatından ve geleceğinden ciddi şekilde endişe ettiğini belirterek bir an önce bulunmasını istedi.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Yayının hemen ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden Sena Doğan, boşanma davası açarak bebeğin geçici velayeti için dilekçe verdi.
Müge Anlı da anne-bebek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da devreye girdiğini söyledi.
Öte yandan Sena Doğan'ın lüks yaşam takıntısıyla ilgili itirafları da dikkat çekti. Sena, lise yıllarında lüks yaşama, markalara ve estetiğe özendiğini, bu yüzden yanlış ortamlara girdiğini samimiyetle anlattı. Anlı ise "50 bin liralık çanta alınca mutlu olmuyorsun. Ergenlikten yeni çıktım" diyen Sena'nın bu dürüstlüğünü karşılık "Okullarda izletilmeli" dedi.