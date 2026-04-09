AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Seçim İşleri Başkanlığı'nın önerisinin değerlendirilerek, karara bağlanacağı ve Teşkilat Başkanlığı'nın da sunum gerçekleştireceği belirtildi. Toplantıda, TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi de değerlendirildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK KONUŞUYOR
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor:
İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir.
"İRAN'A SALDIRI KÜRESEL BARIŞI ETKİLEDİ"
İran'ın ABD ve İsrail tarafından uğradığı hukuksuz saldırı, çok vahim sonuçlar doğurdu. Küresel barışı etkileyecek çok kötü sonuçlar doğurdu. En önemlisi o bombaların ardında sebepsiz yere can veren mağdurlar var.
"GEÇİCİ ATEŞKES KONULARI ÇÖZMÜYOR"
Bu açıdan baktığımızda değerlendirme yaptığımızda kalıcı ateşkesle birlikte kalıcı barışın ortaya çıkması önemlidir. 'Bir gece medeniyeti yok ederiz' gibi söylemlerin herhangi bir barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Geçici ateşkes meselesi konuları çözmüyor. Önemli olan kalıcı şekilde barışa ulaşılmasıdır.
"İSRAİL BATI ŞERİA'YI İŞGAL ETMEYE DÖNÜK ADIMLAR ATIYOR"
İsrail Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Yeni yasa dışı yerleşimler açmaya dönük adımlar atıyor. İsrail'in barış istemediği ve daha fazla kan dökülmeye dönük strateji izlediği açıktır. Barış karşılıklı adımlarla atılır. Barış için aşırı şart dayatılmaz. Çok kırılgan bir ateşkes ortamı var.
"ATEŞKESTEN MEMNUNUZ, KALICI BARIŞ OLMALI"
Geçici bir ateşkesin ortaya çıkması büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı bir ateşkese ve kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğine işaret ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız tarafından söylenen 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesinin manasının daha iyi anlaşılması gereken günler...
Bütün bu tartışma önümüzdeki aylarda yapılacak NATO toplantısını daha önemli hale getirecektir."
