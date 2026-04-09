ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla birlikte Körfez ülkelerinde yaşanan belirsizlik birçok şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdi.
FİNANS KURULUŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
İstanbul'un Anadolu yakasında üç yıl önce açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) şu anda merkez bankası, kamu bankaları ve finansal düzenleyici kurumlara ev sahipliği yapıyor. İlk 10 yıl için kurumlar vergisi muafiyeti gibi teşvikler sunuyor.
İSTANBUL KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ OLMA YOLUNDA
Türkiye Varlık Fonu tarafından desteklenen İFM'nin Avrupa yakasındaki finans merkezine alternatif olmasıyla birlikte İstanbul'un küresel ticaretin merkezlerinden birisi olma konumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Daha fazla kamu kurumunun da buraya taşınması planlanıyor.
40'DAN FAZLA ŞİRKETLE GÖRÜŞÜYORUZ
Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, artan bölgesel gerilimler nedeniyle son bir ayda çoğu Doğu Asya ve Körfez merkezli olan 40'tan fazla şirketle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Şirketler, faaliyetlerinin bir kısmını Türkiye'ye taşımayı ya da burada genişlemeyi değerlendiriyor.
SAVAŞIN ARDINDAN GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Erdem, savaş öncesinde de yaklaşık 15 şirketle görüşmeler planlandığını ancak "bölgesel gelişmelerin bu temasları hızlandırdığını" ifade etti.
ABD-İsrail ile İran arasında bir aydan uzun süredir devam eden savaşta, İran'ın Körfez genelindeki hedeflere saldırılarla karşılık vermesi bölgedeki istikrarsızlığı artırdı. Bu durum bazı finans şirketlerinin çalışanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirmesine neden olurken, HSBC gibi bankalar Katar'daki şubelerini geçici olarak kapattı.
İFM'DE BİRÇOK ÜLKEDEN ŞİRKET BULUNUYOR
İFM'nin görüşmeler yürüttüğü şirketler arasında Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong'dan firmalar bulunuyor. Ayrıca bu ülkelerin hükümetleriyle ve yasa yapıcılarıyla iş birliği alanları da değerlendiriliyor.
ÇALIŞAN SAYISI 40 BİNE DOLULUK ORANI YÜZDE 75'E YÜKSELECEK
Erdem, ilgili şirketlerin fintech, finans, İslami finans ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti. İstanbul Finans Merkezi'nin yıl sonuna kadar çalışan sayısını yaklaşık 40 bine çıkararak doluluk oranını yüzzde 75'e yükseltmesi bekleniyor.
"FİNANS MERKEZİ' OLMAK ÇOK YAKIŞACAK
Körfez ülkelerinin yönünü İstanbul'a çevirmesi Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı 2020 yılındaki sözlerini hatırlattı. Albayrak, 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstrüman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.
BERAT ALBAYRAK'IN VİZYON PROJESİ
Küresel tedarik ve enerji zincirinin kilitleyen savaş nedeniyle cazibe merkezi haline gelen İstanbul Finans Merkezi, Albayrak'ın vizyon projesi olarak hayata geçmişti. Hali hazırda İFM'de faaliyet gösteren firmalara finansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerde yüzde 75 kurumlar vergisi indirimi, bankacılık ve sigorta işlem vergisinden muafiyet hakkı tanınıyor. Ayrıca bazı çalışan gruplarının maaşlarında da yüzde 80'e varan gelir vergisi indirimi sunuluyor. Merkez içindeki kiralamalar da bazı vergilerden muaf tutuluyor.
KÜRESEL MERKEZ İSTANBUL
Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likidite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" açıklaması yapmıştı.
Burası Çok Önemli kitabında, "Sermaye piyasalarını geliştirmek için bizler ne yaptık, onu konuşalım. Sermaye piyasalarının gelişmesi için temel ihtiyacımız uzun vadeli Türk lirası cinsinden tasarrufların artırılmasıdır." diyen Albayrak'ın bu amaç doğrultusunda altı temel amaçtan bahsederken İFM'ye beşinci sırada yer veriyor.
KÜRESEL TİCARETTE MERKEZ OLMA HEDEFİ
Albayrak bugünleri işaret eden satırlarda şu ifadeleri kullanıyor:
"Beşinci olarak, 2022 yılında açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi'ni bölgesel bir merkez haline getirmek, kuşak-yol projesi ile Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden birisi olma konumunu güçlendirmek de bu şekilde ülkemize gelen kaliteli ve uzun vadeli fon miktarını artırmak."