ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla birlikte Körfez ülkelerinde yaşanan belirsizlik birçok şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdi. FİNANS KURULUŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR İstanbul'un Anadolu yakasında üç yıl önce açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) şu anda merkez bankası, kamu bankaları ve finansal düzenleyici kurumlara ev sahipliği yapıyor. İlk 10 yıl için kurumlar vergisi muafiyeti gibi teşvikler sunuyor.

40'DAN FAZLA ŞİRKETLE GÖRÜŞÜYORUZ Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, artan bölgesel gerilimler nedeniyle son bir ayda çoğu Doğu Asya ve Körfez merkezli olan 40'tan fazla şirketle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Şirketler, faaliyetlerinin bir kısmını Türkiye'ye taşımayı ya da burada genişlemeyi değerlendiriyor.

İSTANBUL KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ OLMA YOLUNDA Türkiye Varlık Fonu tarafından desteklenen İFM'nin Avrupa yakasındaki finans merkezine alternatif olmasıyla birlikte İstanbul'un küresel ticaretin merkezlerinden birisi olma konumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Daha fazla kamu kurumunun da buraya taşınması planlanıyor.

SAVAŞIN ARDINDAN GÖRÜŞMELER HIZLANDI



Erdem, savaş öncesinde de yaklaşık 15 şirketle görüşmeler planlandığını ancak "bölgesel gelişmelerin bu temasları hızlandırdığını" ifade etti.

ABD-İsrail ile İran arasında bir aydan uzun süredir devam eden savaşta, İran'ın Körfez genelindeki hedeflere saldırılarla karşılık vermesi bölgedeki istikrarsızlığı artırdı. Bu durum bazı finans şirketlerinin çalışanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirmesine neden olurken, HSBC gibi bankalar Katar'daki şubelerini geçici olarak kapattı.



İFM'DE BİRÇOK ÜLKEDEN ŞİRKET BULUNUYOR

İFM'nin görüşmeler yürüttüğü şirketler arasında Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong'dan firmalar bulunuyor. Ayrıca bu ülkelerin hükümetleriyle ve yasa yapıcılarıyla iş birliği alanları da değerlendiriliyor.