Okan Buruk'un, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Başarılı çalıştırıcının, kulübün değerlendirdiği isimlerden biri olduğu belirtildi.
TOTTENHAM İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ
Okan Buruk için ortaya atılan bir diğer detay ise Tottenham oldu. Deneyimli teknik adamın İngiliz ekibinden gelen teklifi geri çevirdiği ve odağını Galatasaray'a verdiği öne sürüldü. Londra ekibi de kararını Roberto De Zerbi'dan yana kullandı.
SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un Galatasaray'a veda edebileceği bilgisine de yer verildi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada teknik direktör gündemini hareketlendirdi.
LAZIO DA TAKİPTE
Okan Buruk'un yalnızca Al-Ittihad'ın değil, Lazio'nun da gündeminde olduğu ifade edildi. İki kulübün de başarılı teknik adamı listesinde tuttuğu ve sezon sonu için gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.