Okan Buruk Galatasaray'a veda edebilir! Transferi için sıraya girdiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın başında görev yapan deneyimli teknik adamın sezon sonunda geleceğiyle ilgili farklı senaryoların masada olduğu, İtalyan ekibi Lazio ve Suudi temsilcisi Al-Ittihad'ın devreye girdiği öne sürüldü.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
  • Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunuyor.
  • İtalya Serie A ekibi Lazio da Okan Buruk'u takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
  • Okan Buruk'un Tottenham'dan gelen teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor.

Okan Buruk'un, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Başarılı çalıştırıcının, kulübün değerlendirdiği isimlerden biri olduğu belirtildi.

TOTTENHAM İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Okan Buruk için ortaya atılan bir diğer detay ise Tottenham oldu. Deneyimli teknik adamın İngiliz ekibinden gelen teklifi geri çevirdiği ve odağını Galatasaray'a verdiği öne sürüldü. Londra ekibi de kararını Roberto De Zerbi'dan yana kullandı.

SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un Galatasaray'a veda edebileceği bilgisine de yer verildi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada teknik direktör gündemini hareketlendirdi.

LAZIO DA TAKİPTE

Okan Buruk'un yalnızca Al-Ittihad'ın değil, Lazio'nun da gündeminde olduğu ifade edildi. İki kulübün de başarılı teknik adamı listesinde tuttuğu ve sezon sonu için gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

