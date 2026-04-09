Gölette cesedi bulunan Bahar Aksüt'ün katili muhtar Mustafa Arıkan çıktı: Bebeği aldırmadı bıçakladım

Ankara’da bir gölette cesedi bulunan bir çocuk annesi Bahar Aksüt’ün, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası muhtar Mustafa Arıkan öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan, Aksüt'ün kendisinden hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği aldırmayı kabul etmeyince öldürdüm" dedi.

  • Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde cesedi bulunan hamile Bahar Aksüt'ün, gönül ilişkisi yaşadığı Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Arıkan tarafından 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
  • Evli ve 2 çocuk babası Muhtar Arıkan, Aksüt'ten hamile kaldığı bebeği aldırmasını istediğini ancak kabul etmeyince öldürdüğünü itiraf etti.
  • Erzincan'dan Tufanbeyli'ye gelen ve bir birahanede garson olarak çalışan 1 çocuk annesi Aksüt'ün cesedi 5 Nisan'da çobanlar tarafından gölette bulundu.
  • Muhtar Arıkan cinayet suçundan, arkadaşları Vural Ö. ve Kader K. ise cinayete yardım etme suçundan tutuklandı.
  • Arıkan, Aksüt ile arkadaşı Kader K.'yi Elbistan'dan Tufanbeyli'ye getirdiğini ve cesedi baraja attığını ifade etti.

Ankara'da Kürebeli Göleti'nde cesedi bulunan 1 çocuk annesi Bahar Aksüt'ü gönül ilişkisi yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'nda 5 Nisan'da hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cinayete kurban gittiği belirlenen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

8 BIÇAK DARBESİ
Yapılan otopside hamile olduğu da belirlenen Aksüt'ün 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, gölete atıldığı saptandı.

BAHAR AKSÜT'Ü ÖLDÜREN MUHTAR SEVGİLİSİ ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aksüt'ün ilçedeki Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi.

Bu bilgi üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, Aksüt'ün muhtar Arıkan'dan hamile kaldığı, Arıkan'ın bebeği aldırması için kendisine baskı yaptığı belirlendi.

"BEBEĞİ ALDIRMAYI KABUL ETMETİNCE ÖLDÜRDÜM"

Bunun üzerine evli 2 çocuk babası Arıkan, gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte olaydan önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan Bahar Aksüt ile arkadaşı Kader K.'yi Tufanbeyli'ye getirdiğini, ardından Bahar ile Kürebeli Gölet'ine gittiklerini, bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.

Cesedi baraja attığını ifade eden Arıkan, olay sırasında arkadaşları Vural Ö. ile Kader K.'nin bu sırada yanlarında olmadığını söyledi. Arıkan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 arkadaşı da gözaltına alındı. Vural Ö. ile Kader K. cinayetten haberlerinin sonradan olduğunu ileri sürdü.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan cinayet, Vural Ö. ile Kader K. ise cinayete yardım etme suçundan tutuklandı.

