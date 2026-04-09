Bu bilgi üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, Aksüt'ün muhtar Arıkan'dan hamile kaldığı, Arıkan'ın bebeği aldırması için kendisine baskı yaptığı belirlendi.

"BEBEĞİ ALDIRMAYI KABUL ETMETİNCE ÖLDÜRDÜM"

Bunun üzerine evli 2 çocuk babası Arıkan, gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte olaydan önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan Bahar Aksüt ile arkadaşı Kader K.'yi Tufanbeyli'ye getirdiğini, ardından Bahar ile Kürebeli Gölet'ine gittiklerini, bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.