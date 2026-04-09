ABD ASKERİ ANLAŞMA YAPILANA KADAR BÖLGEDE KALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin barış anlaşması yapılana kadar bölgede kalacağını bildirdi.



Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli; ek mühimmat, silahlar ve ölümcül şekilde yürütülecek operasyonlar için uygun ve gerekli olan diğer her şeyle birlikte, hâlihazırda ciddi biçimde zayıflatılmış bir düşmanın tamamen yok edilmesine yönelik süreçte, GERÇEK ANLAŞMA tam olarak uygulanana kadar İran’da ve çevresinde kalmaya devam edecektir.

Herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse — ki bu oldukça düşük bir ihtimaldir — o zaman “ateş başlar”; daha önce hiç kimsenin görmediği kadar büyük, daha etkili ve daha güçlü şekilde.

Uzun zaman önce mutabakata varıldığı gibi ve aksine yapılan tüm sahte söylemlere rağmen: NÜKLEER SİLAH YOK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK.

Bu arada büyük ordumuz hazırlık yapıyor ve dinleniyor; hatta bir sonraki zaferini sabırsızlıkla bekliyor.

AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"