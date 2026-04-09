ABD ASKERİ ANLAŞMA YAPILANA KADAR BÖLGEDE KALACAK

ABD-İsrail ve İran arasındaki 40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin barış anlaşması yapılana kadar bölgede kalacağını bildirdi.
Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli; ek mühimmat, silahlar ve ölümcül şekilde yürütülecek operasyonlar için uygun ve gerekli olan diğer her şeyle birlikte, hâlihazırda ciddi biçimde zayıflatılmış bir düşmanın tamamen yok edilmesine yönelik süreçte, GERÇEK ANLAŞMA tam olarak uygulanana kadar İran’da ve çevresinde kalmaya devam edecektir.
Herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse — ki bu oldukça düşük bir ihtimaldir — o zaman “ateş başlar”; daha önce hiç kimsenin görmediği kadar büyük, daha etkili ve daha güçlü şekilde.
Uzun zaman önce mutabakata varıldığı gibi ve aksine yapılan tüm sahte söylemlere rağmen: NÜKLEER SİLAH YOK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK.
Bu arada büyük ordumuz hazırlık yapıyor ve dinleniyor; hatta bir sonraki zaferini sabırsızlıkla bekliyor.
AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditlerinin ardından Pakistan arabuluculuğunda, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartına bağlı iki haftalık ateşkes sağlandı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını söyleyen Trump, "Bunu müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. ABD ve İran arasında geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı konusunda anlaşma sağlandı. İki haftalık süre anlaşmanın son haline getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.
ZAFER ÇIĞLIKLARI
Ateşkes kararı, İran'da sevinçle karşılandı. Halk meydanlara çıktı. Savaşın Tahran'ın zaferiyle sonuçlandığını haykırdı. İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump ise bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek "tam bir zafere ulaşıldığını" ileri sürdü. ABD Başkanı, "İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERELER YARIN BAŞLIYOR
ABD ve İran arasında 10 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlaması beklenen müzakereler hakkında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklama yaptı. "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor" dedi.
KİMLER KATILACAK?
Müzakerelere Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın katılması bekleniyor.
TAHRAN İLE DAHA YAKINIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önerdiği 15 maddenin çoğunu kabul ettiğini söyledi. Artık Tahran ile daha yakın çalışacaklarını ifade etti. İran'ın nükleer konusunda da geri adım attığını öne süren Trump, "İran'a silah sağlayan herhangi bir ülkeye yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" diye konuştu. Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran'ın ateşkes için kendilerine yalvardığını iddia etti.
HÜRMÜZ AÇILDI KAPANDI
İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, “İran’a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlanacaktır” dedi. Ancak İran basını, İsrail’in Lübnan’a saldırı düzenlemesinin ardından boğazın tekrar kapatıldığını duyurdu.
SİYONİST KATLİAM
İsrail, ateşkese rağmen büyük bir katliama daha imza attı. Lübnan tarihinin en ağır saldırılarından birine maruz kaldı. İsrail, dün sabah saatlerinde başkent Beyrut’a 10 dakika içinde 100 hava saldırısı düzenledi. Katliamda 254 kişi hayatını kaybederken, 1165 kişi yaralandı. Bir çok kişinin yıkılan evlerin enkazının altında kaldığı açıklandı. Saldırıda yine çok sayıda çocuğun ve kadının can verdiği öğrenildi. Hastanelerde saldırılarda ölen ve yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, Lübnan Kızılay’ı acil kan bağışı çağrısı yaptı.
28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ediyor.
İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik önerdiği planın 10 maddesi şu şekilde:
"1- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
2- İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi
3- Zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi
4- Tüm birincil yaptırımların kaldırılması
5- Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması
6- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarının sona erdirilmesi
7- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının sona erdirilmesi
8- İran'a tazminat ödenmesi
9- ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi
10- Lübnan'daki kahraman İslami direnişe yönelik saldırılar da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulması"