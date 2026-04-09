CANLI YAYIN
Geri

Liste ortaya çıktı! Fenerbahçe'den golcüye 50 milyon euro

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için dünya çapında golcülerle temas kurmayı planlıyor. Başkan Sadettin Saran, bu operasyon için 50 milyon Euro bütçe ayırdı. Kanarya'nın listesinde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Núñez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy isimler yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ara transfer döneminde hücum hattında ayrılıklar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü takviyesi için kapsamlı bir plan hazırladı.

Sarı-lacivertliler, kadrosunu en az iki forvetle güçlendirmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını sezon bitmeden sonuçlandırmayı amaçlıyor.

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Avrupa'nın önde gelen golcüleri yer alıyor. Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Núñez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy isimlerinin gündemde olduğu belirtildi.

BREZİLYA PAZARI DA TAKİPTE

Sarı-lacivertliler, alternatif olarak Güney Amerika pazarına da yöneldi. Yuri Alberto, Pedro ve Flaco López, kulübün radarındaki diğer golcüler arasında yer aldı. Bu transferlerde takas formülü de gündeme geldi.

50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Başkan Sadettin Saran'ın, golcü transferi için yaklaşık 50 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı ifade edildi. Brezilya'daki hedefler için Fred'in takasta kullanılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Asensio belirsizliği!
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de Asensio belirsizliği!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler