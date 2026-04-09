Ara transfer döneminde hücum hattında ayrılıklar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü takviyesi için kapsamlı bir plan hazırladı.
Sarı-lacivertliler, kadrosunu en az iki forvetle güçlendirmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını sezon bitmeden sonuçlandırmayı amaçlıyor.
DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Avrupa'nın önde gelen golcüleri yer alıyor. Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Núñez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy isimlerinin gündemde olduğu belirtildi.
BREZİLYA PAZARI DA TAKİPTE
Sarı-lacivertliler, alternatif olarak Güney Amerika pazarına da yöneldi. Yuri Alberto, Pedro ve Flaco López, kulübün radarındaki diğer golcüler arasında yer aldı. Bu transferlerde takas formülü de gündeme geldi.
50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE
Başkan Sadettin Saran'ın, golcü transferi için yaklaşık 50 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı ifade edildi. Brezilya'daki hedefler için Fred'in takasta kullanılabileceği belirtildi.