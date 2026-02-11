Uşak, Bolu ve Görele belediyelerini sarsan ağır iddialar, CHP yönetiminin olaylara ilkesel yaklaşmadığını kanıtladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şantaj kokan sözleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın korunması ve Görele'de hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un davasında milletvekili düzeyinde yapılan örtbas girişimleri, partideki çifte standardı bütün çıplaklığıyla ortaya döktü.

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde ve kamuoyunda yankılanan olaylar, yerel yönetimlerdeki yozlaşmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Peş peşe patlak veren yolsuzluk ve taciz iddiaları karşısında parti yönetimi tutarsız tavırda ısrar ediyor.

'ARKAMI KOLLAMAZSANIZ ÖTERİM'

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu, ahlaki skandalı beraberinde getirdi. Gözaltına alınan Özkan Yalım'ın, otel odasında kendisinden 40 yaş küçük belediye personeliyle birlikte olduğu iddiaları basına yansıdı. Toplumsal infial üzerine direncini kıran CHP yönetimi, Yalım'ı mecburen disipline sevk etti ancak süreci sürüncemede bıraktı. Köşeye sıkışan Yalım, parti yönetimine açıkça meydan okuyarak, "CHP benim arkamı kollamazsa, yalnız bırakırsa bildiğim her şeyi anlatırım. Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" ifadelerini kullandı.