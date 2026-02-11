Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde ve kamuoyunda yankılanan olaylar, yerel yönetimlerdeki yozlaşmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Peş peşe patlak veren yolsuzluk ve taciz iddiaları karşısında parti yönetimi tutarsız tavırda ısrar ediyor.
SİYASİ AHLAKSIZLIK
Uşak, Bolu ve Görele belediyelerini sarsan ağır iddialar, CHP yönetiminin olaylara ilkesel yaklaşmadığını kanıtladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şantaj kokan sözleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın korunması ve Görele'de hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un davasında milletvekili düzeyinde yapılan örtbas girişimleri, partideki çifte standardı bütün çıplaklığıyla ortaya döktü.
Kamuoyu baskısı oluşmadıkça adım atmayan CHP Genel Merkezi'nin kurumsal duruşunu tamamen yitirdiği yorumları yapıldı.
'ARKAMI KOLLAMAZSANIZ ÖTERİM'
Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu, ahlaki skandalı beraberinde getirdi. Gözaltına alınan Özkan Yalım'ın, otel odasında kendisinden 40 yaş küçük belediye personeliyle birlikte olduğu iddiaları basına yansıdı. Toplumsal infial üzerine direncini kıran CHP yönetimi, Yalım'ı mecburen disipline sevk etti ancak süreci sürüncemede bıraktı. Köşeye sıkışan Yalım, parti yönetimine açıkça meydan okuyarak, "CHP benim arkamı kollamazsa, yalnız bırakırsa bildiğim her şeyi anlatırım. Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" ifadelerini kullandı.
TANJU'NUN DA AVUKATI
Uşak'taki tablonun benzeri Bolu'da da yaşandı. CHP yönetimi Bolu'daki rezalete "tam koruma kalkanı" oluşturdu.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianameye vahim detaylar girdi. Özcan'ın, kendisinden 20 yaş küçük ve eski sevgili baskısı altındaki belediye personelinin güç durumundan faydalanarak ilişki yaşadığı iddiaları yargı kayıtlarına geçti. Disiplin süreci işletmek yerine Özcan'a siper olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "mesajlar onun telefonundan çıkmamış" diyerek skandalı hafife alan savunmaya imza attı.
KADIN VEKİL DE BUNU YAPARSA…
Parti içindeki çürümenin en acı örneği Giresun'un Görele ilçesinde yaşandı. CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı taciz davasında, mağdur ailenin şikayetini geri çekmesi için bizzat CHP Kadın Milletvekili Elvan Işık Gezmiş devreye girdi.
TUANA İÇİN ÖLÜM SESSİZLİĞİ
Taciz davası sonrasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un trajik sonu karşısında CHP yönetimi derin sessizliğe büründü.
Görüntü çıkmadığı veya muhalif basın bastırmadığı sürece taciz ve istismar iddialarını görmezden gelen CHP yönetimi, sürekli atıf yaptığı "tarihi misyonunu" ayaklar altına alarak kamuoyunun vicdanında ağır yara aldı.