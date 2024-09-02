Ligin iddialı takımı Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Piatek attığı 3 golle hat-trick yaparken maça damgasını vuran isim oldu. Ev sahibi takım 2 ve 41'de Larsson'un golleriyle 2-0 geriye düştü. Figueiredo 43'te farkı bire indirdi. Karşılaşmanın 2. yarısında Başakşehir fırtınası esti. 62'de Deniz Türüç'le eşitliği yakalayan İstanbul ekibi 64, 72 ve 80'de Piatek'le 3 gol daha bulmayı başardı. Böylece karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Başakşehir ligdeki ikinci galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü.

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