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Sola yeni aday Mario Rui: Beşiktaş Napoli'nin Portekizli yıldızını gündemine aldı

Siyah-Beyazlılar, Napoli’nin 33 yaşındaki yıldızı Rui’yi transfer etmek için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Sola yeni aday Mario Rui: Beşiktaş Napoli’nin Portekizli yıldızını gündemine aldı

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Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, sol bek transferi için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-Beyazlılar, İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Rui ile ilgileniyor. Kartal, Suudi Arabistan'dan teklifler alan tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor.

2018 yılından beri Napoli'de top koşturan Rui, özellikle hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor. Beşiktaş'ta Masuaku'nun performansından fazla memnun olmayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği öğrenildi. Kariyerinde Benfica, Roma, Empoli, Spezia ve Parma gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Napoli'nin oyuncuyu gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacağı da bildirildi.

12 KEZ MİLLİ OLDU
12 kez Portekiz Milli Takım formasını da giyen Rui'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Napoli'de hiçbir maçta görev almayan Portekizli sol kanat oyuncusu geçen sezon 28 maçta 2 asist üretti.

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