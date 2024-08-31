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Esnafa vergi rehberi

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnaf enflasyon muhasebesi zorunluluğundan kurtuldu... Ancak üstündeki işletmeler enflasyon düzeltmesi yapacak. İşte 10 soruda yeni sistem.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Esnafa vergi rehberi

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By yıl işletmeler enflasyon muhasebesi uygulayacak. Peki yeni sistemde neler yapılacak? İşte cevapları...

Enflasyon muhasebesi nedir?
Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor.

Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanacak?
Mali tablolardaki parasal olmayan kıymetlerin TL değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine getirilmesidir.

Enflasyon muhasebesi neden yapılıyor?
İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.

Uygulama kimleri kapsıyor?
Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan işletmeler enflasyon muhasebesi uygulayacak. Bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri kapsamda olacak.

Düzenleme ne zaman uygulanacak?
2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannameler 13 Eylül'e kadar verilecek.

Uygulamadan kimler muaf olacak?
İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefleri, avukat, doktor, serbest meslek erbabları, zirai kazanç elde edenler, kira geliri elde edenler, faiz, kar payı gibi menkul sermaye ve ücret geliri elde edenler enflasyon düzeltmesi kapsamına girmiyor. 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı.

Beyanname verenler ne yapacak?
Mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanlar, 13 Eylül 2024'e kadar düzeltme beyannamesi vererek herhangi bir ceza ve faiz ödemeden düzeltme yapabilecek.

Yatırımların muhasebeleştirilmesinde enflasyon düzeltmesi nasıl uygulanacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Yabancı para cinsinden olan kıymetler enflasyon muhasebesine tabi tutulacak mı?
Yabancı para cinsinden olan hesaplar için kur değerlemesi yapılacağından ayrıca düzeltme yapılmayacak

Enflasyon muhasebesi şirket değerlemelerini etkileyecek mi?
Mükellefler varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse olumlu etkilenecek, vergi yükleri azalacak. Borçları fazla mükellefler ise borç kaleminin düzeltmeye tabi olmaması nedeniyle olumsuz etkilenebilecek, ilave vergi ödeyecek.

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