Bronckhorst gururla sunar

Son olarak play-off maçında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Lig'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. 1 Temmuz'da göreve gelen Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, 2 aylık kısa sürede yaptığı dokunuşlar ve kadroya katılan isimlerle bu sezon bambaşka bir Beşiktaş yarattı. Hücum ağırlıklı bir oyun planı benimseyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, oyun sistemini kısa süre içiresinde takıma aşılamayı başardı.

5 MAÇTA YENİLGİSİ YOK

Bu sezon deneyimli teknik adam yönetiminde 5 resmi maça çıkan Siyah- Beyazlılar, 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda rakip kaleye 76 şut çeken Kartal, bu şutların 35'inde isabet sağladı ve rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başardı. Bilindiği gibi Portekizli yıldız Gedson Fernandes de Lugano maçı öncesi basın toplantısında Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili, "Hocamızın bize getirdiği en iyi şey özgüven oldu" ifadelerini kullanmıştı.

RAKİBİ BOĞUYOR

Hollandalı hoca set hücumları dışında rakibe yapılan yoğun presin ardından kazanılan toplarla da geçiş hücumları gerçekleştirip sonuca gitmeyi hedefliyor.

SİVAS STARTI VERİLDİ

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman taktik çalışmasıydı.