Emekli olamayana prim iadesi

Her çalışanın hayali emekli olmak. Ancak bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olup bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen pek çok soru bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...



HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamaları da şart.



PRİMLER NASIL GERİ ALABİLİR?

Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.



TAMAMI İADE EDİLİYOR MU?

SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de dahil ediliyor. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmiyor.



GÜNCELLEME SÖZ KONUSU MU?

Başvuru tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor.



ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARI DA ALABİLİR Mİ?

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün veya 4A sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadığı için ölüm aylığı alamayan hak sahiplerine iade imkanı sunuluyor.



YENİDEN SİGORTALI OLUNABİLİR Mİ?

Toptan ödeme alanlardan, yeniden sigortalı olanlar, başvurmaları halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya ediliyor.



FAZLA ÖDEMELERE İMKAN VAR

TAVANI AŞAN PRİMLERİN İADESİ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Tavanı aşan kısım için iade istenebiliyor. İşverenlerce çalışanlar için SGK'ya yatırılan sigorta primleri, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden kesiliyor. Birden fazla işyerinde çalışan kişilerin ödedikleri primler tavanı aşarsa, fazla ödenen tutar talep edilebiliyor.



EMEKLİ İŞÇİLERİN DE PRİM İADESİ HAKKI VAR MI?

Prim iadesinden, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler de yararlanıyor. Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesiliyor. Bu nedenle tavanı aşan kazancın yüzde 7.5'i oranında ödeme yapılıyor.



PRİM İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Bunun için SGK'ya yazılı olarak başvurulması şart. SGK, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde iade işlemini gerçekleştiriyor. Güncelleme uygulanmıyor. Bu nedenle dilekçeyi geç vermemek gerekiyor.



Eksik primlerini tamamlayamayanlar, bu yolla toplu para iadesi alabiliyor. Bunun için yıl ve yaş şartlarını sağlamak ve başvuru yapmak gerekiyor.

