Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk oluyor.
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Konyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk oluyor.
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Konyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz | Uğurcan, Bazoer, Adil | Ndao, Jevtovic, Melih, Guilherme | Pedrinho, Kramer, Yusuf.
Galatasaray: Günay | Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Frankowski, Sara, Yunus | Osimhen.
NASIL GELDİLER?
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, oynadığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 5 puanla RAMS Başakşehir'le aynı puan ve averajı paylaşan sarı-kırmızılı ekip, daha az kart görmesi sayesinde grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale adını yazdırdı.
C Grubu'nun lideri ise Konya temsilcisi oldu. Grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Konyaspor, çeyrek finalde karşılaştığı Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçti.
KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR
Yarı final müsabakası tek maç üzerinden oynanıyor. Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi devreye girecek. Skor yine değişmezse finalist penaltı atışlarıyla belirlenecek. Bu turun galibi, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
ASLAN'IN EKSİKLERİ VAR
Galatasaray'da dört oyuncu Konyaspor karşısında sahada yer almıyor. Sakatlıkları süren Kaan Ayhan, Alvaro Morata ve Elias Jelert'in yanı sıra, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final mücadelesi sonrası birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da kadroda bulunmuyor.
4. KEZ KARŞI KARŞIYALAR
Galatasaray ile Konyaspor bu sezon dördüncü kez kozlarını paylaşacak. Trendyol Süper Lig'de oynanan iki mücadeleyi Galatasaray; deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0'lık skorlarla kazandı. Türkiye Kupası grup aşamasında oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL PROGRAMI
24 Nisan 2025 Perşembe
20.30 | Trabzonspor - Göztepe