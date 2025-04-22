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Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Bu kupada en çok final oynayan ve mutlu sona ulaşan takım olma başarısını gösteren Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek adını finale yazdırmak amacında. Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:33
Galatasaray’ın Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk oluyor.

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Konyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz | Uğurcan, Bazoer, Adil | Ndao, Jevtovic, Melih, Guilherme | Pedrinho, Kramer, Yusuf.

Galatasaray: Günay | Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Frankowski, Sara, Yunus | Osimhen.

Galatasaray ligde ve kupada şampiyonluk istiyor (AA)Galatasaray ligde ve kupada şampiyonluk istiyor (AA)

NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, oynadığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 5 puanla RAMS Başakşehir'le aynı puan ve averajı paylaşan sarı-kırmızılı ekip, daha az kart görmesi sayesinde grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale adını yazdırdı.

C Grubu'nun lideri ise Konya temsilcisi oldu. Grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Konyaspor, çeyrek finalde karşılaştığı Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR

Yarı final müsabakası tek maç üzerinden oynanıyor. Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi devreye girecek. Skor yine değişmezse finalist penaltı atışlarıyla belirlenecek. Bu turun galibi, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Davinson Sanchez ligdeki son maçında ağları sarstı (AA)Davinson Sanchez ligdeki son maçında ağları sarstı (AA)

ASLAN'IN EKSİKLERİ VAR

Galatasaray'da dört oyuncu Konyaspor karşısında sahada yer almıyor. Sakatlıkları süren Kaan Ayhan, Alvaro Morata ve Elias Jelert'in yanı sıra, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final mücadelesi sonrası birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da kadroda bulunmuyor.

Galatasaray son maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eledi (AA)Galatasaray son maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eledi (AA)

4. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Galatasaray ile Konyaspor bu sezon dördüncü kez kozlarını paylaşacak. Trendyol Süper Lig'de oynanan iki mücadeleyi Galatasaray; deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0'lık skorlarla kazandı. Türkiye Kupası grup aşamasında oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL PROGRAMI

24 Nisan 2025 Perşembe

20.30 | Trabzonspor - Göztepe

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