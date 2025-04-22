Galatasaray ligde ve kupada şampiyonluk istiyor (AA)

NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, oynadığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 5 puanla RAMS Başakşehir'le aynı puan ve averajı paylaşan sarı-kırmızılı ekip, daha az kart görmesi sayesinde grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale adını yazdırdı.

C Grubu'nun lideri ise Konya temsilcisi oldu. Grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Konyaspor, çeyrek finalde karşılaştığı Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçti.