TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: "Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır"

TBMM Çocuk Özel Oturumu (AA)
Meclisin bu unvanı, ikinci kez 15 Temmuz gecesinde aldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye'de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen, kökü dışarıda birtakım unsurların o akşam yapmış oldukları askeri operasyon sırasında bu salonda bütün milletvekillerimiz, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman Beyefendi'nin önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiş, Meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Bu bakımdan TBMM, ikinci kez gazilik unvanını 15 Temmuz gecesi almıştır." diye konuştu.
TBMM Çocuk Özel Oturumu (AA)
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ SİZLERE EMANET EDİYORUZ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin en kutsal mekanlarından birinde bulunduklarına dikkati çekerek, "Allah bir daha Meclisimize gazi olma unvanını nasip etmesin diyoruz. Her zaman milletin iradesine sahip çıkacak, kararlı bir şekilde milletin hizmetinde çalışmalar yapacak; demokrasinin beşiği, milli iradenin kalbi olan bu Meclisin en iyi şekilde çalışmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Çocuk Özel Oturumu (AA)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın "egemenlik" kısmının önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla milletten başka, beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Bizim için aslolan bağımsızlıktır, hürriyettir, egemenliktir, milletin iradesine sahip çıkmaktır, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımamaktır. Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır. Biz millet olarak sadece bugünü kurtarmak, sadece bugünü en iyi şekilde oluşturmakla mükellef değiliz, aynı şekilde bu ülkenin, bu vatanın, bu Cumhuriyet'in ileriki nesillere en iyi şekilde devredilmesi ve Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olabilmesi için en önemli unsurumuz gençlerdir, evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kavramı, bir tarafıyla milli egemenliğe sahip çıkarken, diğer taraftan bu egemenliği sizlere, bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza emanet etmiştir.
TBMM Çocuk Özel Oturumu (AA)
Bu vesileyle birinci Mecliste hem ulusal kurtuluş mücadelesi hem de bu ülkenin bağımsızlığını temin ederek milli egemenliğin tam manasıyla sağlanması için büyük bir mücadele veren başta Meclisimizin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci Meclisin bütün üyelerini, ilk Meclisimizden bu ana kadar gelen ve geçen bütün büyüklerimizi, TBMM'nin bütün değerli üyelerini saygıyla, rahmetle anıyoruz. İnşallah Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin omuzunda, sizlerin ellerinde daha yukarıya yükseleceğinden zerre miktar şüphemiz yoktur."
"AİLEYE SAHİP ÇIKMAK, VATANA SAHİP ÇIKMAKTIR"
Konuşmasının ardından TBMM çocuk özel oturumunu başlatan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı koltuğunu, 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti. (DHA)
Kabul edilen önerge doğrultusunda Keçiören Şinasi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu Kurtulmuş'tan devraldı. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Abdullah Talha Demir ve Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Öykü Çıtak oturdu.
Berra Koramaz, yaptığı konuşmada, kendilerine bırakılan mirası daima ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle sınırlı kalmadıklarını, aynı zamanda hayatta aktif rol alarak, etik değerler ve toplum bilinci kazandıklarını belirten Koramaz, "Erdem, değer ve eylem çerçevesinde şekillenen Maarif Modeli, milli şuurla sahip olduğumuz değerleri ders kitaplarımıza da yerleştirerek geleceğin teminatı biz çocuklara yol göstermektedir." ifadesini kullandı.
"Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır" diyen Koramaz, Aile Yılı kapsamında yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını aktardı.