TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: "Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır"

TBMM Çocuk Özel Oturumu (AA)

Koramaz, "Hep birlikte her geçen gün daha güçlü bir ülke için umut dolu adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır." dedi.

Genel Kurul Salonu'nda, bazı çocuklar da kürsüden konuşma yaptı.

Berra Koramaz, TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Koramaz, bildiri metninin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclis'in resmi internet sitesinde yer alacağını belirtti.

Koramaz, daha sonra oturumu kapattı.

Oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bazı grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de izledi.