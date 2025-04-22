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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülkenin her konuda uyum içinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir." dedi. Pakistan Başbakanı Şerif ise Başkan Erdoğan'ın büyük ve cesur bir lider olduğunu vurgulayarak, "Sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiye'yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 20:03 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 21:59
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)

ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında öne çıkan açıklamalar:

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)

Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir.

Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretin vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz.

Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük.

Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)

"FİLİSTİN İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği bölgelerimizdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağlıyoruz. Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırımada en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dır. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

VAN'DAKİ TRAFİK KAZASI
Sözlerimi bitirmeden önce bugün Van Hakkari yolunda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Kaza zedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbimden sabır niyaz ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (AA)

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF
Burada sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olmak ve iki ay sonra, kendisinin tarihi Pakistan ziyaretinden iki ay sonra burada bulunmak, bir arada olmak çok büyük bir mutluluk ve onur. Kendisinin Pakistan ziyareti bizim ilelebet hatırlayacağımız son derece önemli bir ziyaret. Çok sevgili kardeşim, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Aynı zamanda hepimiz için de çok büyük bir teşviktir.

Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı, sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiye'yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir toplum ve aynı zamanda son derece önemli diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü. Tarih gerçekten son derece önemli bir güç ve direnç gördü Türk kardeşlerimizde. Ve önemli doğal afetleri aşmak ve aynı zamanda son derece karmaşıkca politik mücadelelerin içerisinde yol alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdi. Ve aynı zamanda bu konuda gerçekleşen yeniden inşa bir mucize gibi. Hepimiz Pakistan'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu ve Sayın Emine Erdoğan'ın eşliğindeki ziyareti çok net hatırlıyoruz. 2011'de sel felaketinden sonraki ziyaretiniz hepimizin hatıralarında.

Sayın Emine Erdoğan'la birlikte bu sel felaketinden etkilenen alanları ziyaret ettiniz. O dönemdeki Başbakan ve ben size eşlik ediyorduk. Bu hikayenin sonu değil. Bu korkunç sel felaketi 2022 yılında Pakistan'ı tekrar vurduğunda çok kısa bir süre içerisinde sevgili kardeşim çok önemli yardım malzemelerini Pakistan'a gönderdiniz.

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