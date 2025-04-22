Google ve Meta Daron Acemoğlu’nu da çıldırttı! Tekele karşı yüzde 50 vergi önerisi

Google tekeli Daron Acemoğlu'nu bile çileden çıkardı. Nobel ödüllü ekonomist Acemoğlu İngiliz Financial Times'ta bir yazı kaleme aldı ve "ABD Google tekeline karşı karar verdi! Avrupa da aynısını yapmalı" dedi.

Daron Acemoğlu, Takvim Fotoğraf Arşivi

YÜZ YIL ÖNCE TEKEL UYARISI

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde profesör ve 2024 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü sahibi olan Acemoğlu, ABD'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'un daha 1913 yılında yaptığı bir uyarıyı hatırlattı. "Tekel devam ederse, tekel her zaman hükümetin dümeninde oturacaktır. Tekelin kendini dizginlemesini beklemiyorum." şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Acemoğlu, "Bir asır sonra, sözleri her zamankinden daha acil hissediliyor. Silikon Vadisi'nin teknoloji devleri sadece agresif satın almalar, lobicilik ve rekabetin sistematik aşınmasıyla pazarlara hakim olmakla kalmadılar, kendilerini hükümetin mekanizmasına yerleştirdiler." dedi.

Bu güç birikiminin tesadüf olmadığını, onlarca yıllık antitröst başarısızlıklarının ürünü olduğunu belirten Acemoğlu, düzenleyicilerin, teknoloji devlerinin pazarları ele geçirmesine, rakipleri satın almasına ve endüstrileri kendi avantajlarına göre yeniden şekillendirmesine defalarca izin verdiğini hatırlattı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

X VE FACEBOOK KAKAFONİSİ

X (Twitter) ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının kakafoniyi hakim kıldığını belirten Acemoğlu, haberlerin içinin boşaltıldığını ve bu düşüşün merkezinde de Google'ın olduğunu belirtti.

Acemoğlu "876 milyar dolarlık (ve büyüyen) dijital reklam ekosistemini kontrol ederek Google, çevrimiçi reklamcılığı, haber kuruluşlarını gelirden mahrum bırakırken kar elde eden bir darboğaza dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.

Google, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOOGLE HABERCİLİĞİ TOKSİKLEŞTİRİYOR

Sosyal medya aşırılık yanlıları tarafından daha toksik ve silah haline geldikçe güvenilir haberlerin gittikçe azaldığını belirten Acemoğlu, bağımsız haberciliği sürdürmek için reklamlara güvenen yayıncıların Google'ın şartları belirlediği ve kârın en büyük payını aldığı bir pazarda rekabet ettiğini vurguladı. Acemoğlu'nun deyişiyle böylece "Etkiler toplum genelinde yankılanıyor: tüketiciler daha yüksek maliyetler ödüyor, rekabet aşınıyor ve demokratik hesap verebilirlik zayıflıyor."

ACEMOĞLU'NDAN AVRUPA'YA ÇAĞRI

ABD Google tekeline karşı peş peşe adımlar attı ve ABD mahkemesi, Google'ın reklam teknolojisinde iki pazarda yasa dışı tekel kurduğuna hükmetti. AB de Google'ın reklam teknolojisindeki hakimiyetine karşı paralel bir davada karar vermeye hazırlanıyor. Acemoğlu ise "Avrupa, kendi teknoloji sektörünü güçlendirme ve Silikon Vadisi'ne olan bağımlılığını azaltma ihtiyacını uzun zamandır kabul ediyor. Ancak tekelci darboğazlar ele alınmadığı sürece bu hırs gerçekleştirilemez." dedi.

GOOGLE VE META TEKELİNE KARŞI YÜZDE 50 VERGİ

Acemoğlu, MIT (Massachusetts Institute of Technology) ekonomisti Simon Johnson ile kendisinin, Google ve Meta'nın hakimiyetini sınırlamak ve rakipler için alan yaratmak amacıyla yıllık 500 milyon doların üzerindeki dijital reklam gelirlerine %50 oranında vergi uygulanmasını önerdiklerini belirtti.

Acemoğlu son olarak Artık Avrupa işi bitirmeli. Silikon Vadisi çok uzun zamandır internetin kurallarını dikte ediyor, rekabet azalırken ve eşitsizlik artarken pazarları kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde şekillendiriyor. Google'ın reklam tekelini kırmak için rota belirleyerek Avrupa, tekellerin değil demokratik kurumların dijital geleceğimizi şekillendirmesi gerektiğini gösterebilir.