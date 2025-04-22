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Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren ve Fenerbahçe'nin elde ettiği beraberlik sonrası farkı 5'e yükselten Galatasaray, yaşadığı coşkuyla birlikte transfere daha da çok zaman ayırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Cimbom'da devlerin listesindeki bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 17:36 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 17:36
Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

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Sezon başında Süper Kupa'yı kaybetmesinin ardından Süper Lig'de rakiplerine önemli bir üstünlük kuran, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde ve ikili averajda da avantajlı tarafta bulunuyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

BODRUM'U DEVİRDİ

Okan Buruk'un öğrencileri, 32. haftada ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve hedefine bir adım daha yaklaşmayı başardı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

GOLLER TORREIRA VE SANCHEZ'DEN

Galatasaray'ın gollerini son haftaların çıkıştaki isimlerinden Lucas Torreira ile Davinson Sanchez kaydetti.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

İki yıldız da takımlarına verdiği katkıyla galibiyetin mimarı oldu.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Sarı kırmızılıların önündeki maçlar ise Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir.

Cimbom tüm maçlarını kazanarak maksimum puanla zirveyi görmek istiyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Cimbom, son olarak geçen sezon evinde Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

O tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek önemli bir iç saha performansı sergiledi.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

5 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, iç sahadaki savunma performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynadığı son 5 lig maçında kalesinde gol görmedi.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

Cimbom, sahasında son olarak 18. haftadaki Göztepe karşılaşmasında gol yemişti. Bu maçın ardından TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u hükmen 3-0, Onvo Antalyaspor'u 4-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile oynanan derbi ise 0-0 sona erdi.

Galatasaray, bu süreçte hem savunmadaki istikrarını sürdürdü hem de bu sezon ligde üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

TORREIRA YİNE SAHNEDE

Galatasaray'ın dinamo orta sahası Lucas Torreira, bu sezonki 3. golüne Bodrum FK karşısında ulaştı. Uruguaylı yıldız, maçın 29. dakikasında duran top sonrası yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Torreira, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de gol sevinci yaşamıştı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

SANCHEZ'DEN 5. GOL

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu sezon gol yollarında da etkili. 81. dakikada skoru 2-0'a getiren golü atan Sanchez, toplamda 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

Sanchez'in bu gollerin 3'ü Süper Lig'de gelirken, diğer 2 golü Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda kaydedildi.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

BARIŞ ALPER CEZALI

Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz, sarı kart ceza sınırını aştı. Karşılaşmanın 31. dakikasında yaptığı faul sonrası hakem Mehmet Türkmen'den sarı kart gören yıldız futbolcu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper ile birlikte Osimhen, Sanchez ve Gabriel Sara da bu maça kart sınırında çıkmıştı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

DİREKLER İZİN VERMEDİ

Galatasaray, Bodrum FK karşısında gollerin dışında iki net pozisyonda direklere takıldı. 18. dakikada Gabriel Sara'nın şutunda top, Ajeti'ye çarpıp üst direğe isabet etti. 38. dakikadaysa Barış Alper Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direkten döndü.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

TRANSFER HIZ KAZANDI

Cimbom, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında elde ettiği beraberlikle birlikte puan farkını 5'e çıkardı. Ayrıca ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirmesinden dolayı şansını daha da artırdı. Bu durum teknik heyet ve yönetimi sevindirirken diğer yandan gelecek sezonun yapılanması konusunda da cesaretli bir adım atılmasını sağladı ve temaslar hız kazandı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

ÖNCELİK GİDECEKLERDE

Kadro mühendisliği konusunda titiz çalışan Galatasaray, önceliğini ayrılacak futbolculara verdi. Kontenjan sebebiyle memnun olmadığı isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan yönetim, Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

TALİP BEKLENİYOR

Geldiği günden bu yana istikrar sağlayamayan ve bir dönem de kiralanan Yusuf Demir için sezon sonunda teklifler değerlendirilecek. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu konusunda alıcı çıkmazsa sözleşmesi feshedilebilir.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Fransa'dan alınan Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıkların ardından devam edilmemesi gündemde. Ancak yüklü bir satın alma maddesi bulunuyor. 8 milyon euroluk bedel üzerinden pazarlıklar gerçekleştirilecek.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

FRANKOWSKI DE AYRILABİLİR

Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski için de satın alma opsiyonu kullanılmayabilir. Polonyalı sağ bekin bir türlü istikrar sağlayamaması üzerine bu kararın alınabileceği öğrenildi.

Ayrıca Okan Buruk bu mevki için birçok oyuncuyu gözlemliyor. Liste başı ise eski yıldızı Sacha Boey.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

JELERT GÖNDERİLEBİLİR

Danimarkalı sağ bekin de istenen seviyeye bir türlü çıkamaması, teknik heyet ve yönetim tarafında olumsuz karşılanıyor. Genç oyuncunun sezon sonunda kiralık gönderilmesi bekleniyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

MUSLERA BELİRSİZ

Birçok kaleci adayının gündeme geldiği Galatasaray'da Fernando Muslera, bitecek kontratının ardından nasıl bir kariyer adımı atacağına karar vermedi.

İstanbul'daki kariyerine devam etmesi dahil tüm seçenekleri aktif olarak düşünen Uruguaylı file bekçisi için en yüksek ihtimal ise ülkesine dönmek.

Burada bir takımla anlaşmak veya teknik heyetinde yer alması söz konusu olarak değerlendirilen deneyimli file bekçisi için sezon sonu bekleniyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

MERTENS BEKLENİYOR

Takımın en kıdemli isimlerinden biri olan Dries Mertens'in de sözleşmesi sona eriyor. Belçikalı futbolcunun da Muslera gibi nasıl bir karara imza atacağı net değil.

Tecrübeli orta saha için birçok iddia ortaya atılıyor. Belçika'ya döneceği yönünde haberler de var, Napoli'ye gideceği de.

Ayrılması çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

ICARDI İÇİN TALİPLER VAR

Tottenham maçında geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi için uzun süredir İtalyan ve İspanyol takımlarının ilgisi söz konusu.

Sahalara temmuz ayında dönmesi beklenen tangocunun geleceğine yönetim karar verecek. Eğer tatmin edici bir bonservis elde edilebilecekse satışı düşünülebilir.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

CUESTA GÖZDEN DÜŞTÜ

Devre arasında takıma takviye edilen Carlos Cuesta, performansıyla hayal kırıklığı yaratınca Okan Buruk'un gözünden düştü. Kolombiyalı futbolcunun Meksika'dan talibi çıkarken kiralık veya tapusuyla gönderilmesi gündemde.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

BATURINA BOMBASI

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Dries Mertens'in yerine genç ve yetenekli bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

Galatasaray, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Martin Baturina için resmi temaslara başladı. Africa Foot United'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Baturina transferi için Hırvat kulübüyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon euro değerindeki teklifini geri çeviren Dinamo Zagreb, bu sezon artan ilgi sebebiyle genç oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Daha önce Gabriel Sara'ya bu bedeli ödeyen Galatasaray, eğer daha yüksek bir bonservis üzerinden anlaşma sağlarsa kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

Avrupa'nın dev kulüpleri de Baturina'nın peşinde. Hırvat 10 numara; Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlar tarafından da yakından takip ediliyor.

16 GOLDE ADI VAR

22 yaşındaki genç yetenek, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 39 maça çıktı. Baturina, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 10 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

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