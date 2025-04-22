Devler istedi Galatasaray kapacak! Transferde yeni rekor gözüktü

İki yıldız da takımlarına verdiği katkıyla galibiyetin mimarı oldu.

Sarı kırmızılıların önündeki maçlar ise Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir.

O tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek önemli bir iç saha performansı sergiledi.

Cimbom, sahasında son olarak 18. haftadaki Göztepe karşılaşmasında gol yemişti. Bu maçın ardından TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u hükmen 3-0, Onvo Antalyaspor'u 4-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile oynanan derbi ise 0-0 sona erdi.

Galatasaray, bu süreçte hem savunmadaki istikrarını sürdürdü hem de bu sezon ligde üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmayı başardı.