CHP lideri Özel’in Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Kurum’dan sert tepki: İftira atıyorsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. "Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız" dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. "Bu Kanal İstanbul Projesidir" diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar.

Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir.