Yabancı istihbarat servisleri ile teması olan bir diğer ismin ise Mehmet Kalyoncu olduğu öğrenildi.
FETÖ'cü Mehmet Kalyoncu
Bir dönem FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'da çalışan Mehmet Kalyoncu'nun daha sonra İslam İşbirliği Teşkikatı'nda (İİT) işe alındığı ve İİT'nin New York ofisinde çalıştığı dönemde FETÖ'nün bazı temaslarına aracılık ettiği biliniyor. FETÖ'cü Mehmet Kalyoncu, aynı zamanda Bank Asya'nın kurucularından Cahit Değerli'nin oğlu Mehmet Değerli ile yakın aynı zamanda aile ile akrabalık bağı da biliniyor
YABANCI SERVİSLERLE ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER
Yabancı servislerle temaslı FETÖ'cüler bunlarla sınırlı değil...
Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Cevheri Güven, Hamdullah Öztürk, İsmail Kokuroğlu, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Abdullah Bozkurt, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar, Özcan Aytuluner gibi birçok firari FETÖ mensubu da yabancı istihbarat servisleriyle yakın temas halinde.
FETÖ'cü Emre Uslu
Bu isimler, FETÖ'nün hem yurt dışı organizasyonlarını yürütüyor hem de bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yürütüyor.
FETÖ'cü Cevheri Güven
İCRA HEYETİ: KİMYASI DEĞİŞEN ÖRGÜT YAPISI
FETÖ, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şu anda sözde "İcra Heyeti" ile yönetiliyor.
Yabancı servisler, İcra Heyeti'ne kimin girip çıkacağına kadar karışıyor. Örgüt içi çekişmeler, istihbarat servislerinin müdahalesiyle yönlendiriliyor. Yakın zamanda bu heyette ciddi bir revizyon yapılması da bekleniyor. Çünkü FETÖ'nün içindeki her çatışma, dış müdahalelerin yeni bir zemin kazanmasına neden oluyor.
Bu kapsamda daha önce defalarca kez ortaya çıkan bir gerçek bir kez daha net bir şekilde görüldü; FETÖ bir dini hareket ya da eğitim yapılanması değil; istihbarat servisleri tarafından yönlendirilen, bir operasyon organizasyonu!