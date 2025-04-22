GÜLEN ABD'NİN APARATI, ÖRGÜT CIA'NİN GÖLGESİNDE FETÖ 'nün ana karargahı, dünyanın ekonomik ve askeri olarak en güçlü devleti olan ABD. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ölene kadar Pensilvanya'daki villasında yabancı istihbarat servisleriyle iç içe bir yaşam sürdü.

Devletin damarlarına sızan, kumpaslar kuran ve 15 Temmuz gecesi Türkiye'de kanlı bir darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün militanları uluslararası istihbarat servislerinin kucağında geziyor!

TANIKLAR İFADELERİNE GİRDİ: HEPSİ YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN KUCAĞINDA Tanık ifadelerine ve istihbarat raporlarına göre Elebaşı Gülen'in ve FETÖ 'nün söylemlerinden medya stratejilerine kadar birçok başlık, istihbarat servislerin gözetiminde şekillendi ve şekillenmeye devam ediyor...

ENES KANTER: BASKETBOLCU KILIĞINDA OPERASYON ÇOCUĞU!

FETÖ'nün ABD'deki en tanınan yüzü olan ve elebaşı Gülen'in "manevi çocuğu" Enes Kanter, soyadını "Freedom" yaparak ABD'ye olan sadakatini ilan etti!

FETÖ'cü Ense Kanter, Yunan direğine sarılıyor (Takvim.com.tr Arşiv)

Ancak bu değişim yalnızca sembolik değil; Kanter, yabancı servislerle sürekli temasta, adeta bir istihbarat ajanı gibi çalışıyor. Seyahatlerinden demeçlerine, hatta Avrupa'daki örgüt temaslarına kadar tüm ajandası bu servisler tarafından belirleniyor.

FETÖ'cü Ense Kanter

Türkiye'yi karalamak için Yunanistan'dan İsrail'e her platformda konuşan Kanter, FETÖ'nün uluslararası lobi yüzü haline geldi.

EKREM DUMANLI: HABER AJANI

FETÖ'nün İcra Heyeti üyelerinden ve eski Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı da yabancı istihbarat servisleriyle düzenli görüşen bir başka isim.

Örgütün iç durumu, yayın politikaları ve olası lider değişimi gibi başlıkları dış istihbarat birimlerine raporladığı öğrenildi. Bu kapsamda Dumanlı'nın yürüttüğü "medya" faaliyetleri, yalnızca bir propaganda aracı değil; aynı zamanda yönlendirilmiş bir operasyon merkezi görüyor.