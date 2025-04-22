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FETÖ'cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter'den Ekrem Dumanlı'ya... İsim isim!

15 Temmuz’un faili FETÖ’nün firari militanları yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor... Örgüt elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki villasında CIA kontrolünde yaşadığı yılların ardından, Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya, Mehmet Kalyoncu'dan Şerif Ali Tekalan'a Emre Uslu’ya kadar pek çok FETÖ'cü de istihbarat aparatına dönüşmüş durumda. Tanık ifadeleri ve raporlara göre, örgütün medya stratejileri, liderlik yapısı ve uluslararası temasları tamamen dış güçlerin yönlendirmesiyle şekilleniyor. İşte İstihabarat örgütlerininin kucağında gezen FETÖ'cülerin listesi...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:15
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!

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Devletin damarlarına sızan, kumpaslar kuran ve 15 Temmuz gecesi Türkiye'de kanlı bir darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün militanları uluslararası istihbarat servislerinin kucağında geziyor!

GÜLEN ABD'NİN APARATI, ÖRGÜT CIA'NİN GÖLGESİNDE
FETÖ'nün ana karargahı, dünyanın ekonomik ve askeri olarak en güçlü devleti olan ABD. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ölene kadar Pensilvanya'daki villasında yabancı istihbarat servisleriyle iç içe bir yaşam sürdü.

FETÖ elebaşı Gülen öldür (Takvim.com.tr Arşiv)FETÖ elebaşı Gülen öldür (Takvim.com.tr Arşiv)

TANIKLAR İFADELERİNE GİRDİ: HEPSİ YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN KUCAĞINDA
Tanık ifadelerine ve istihbarat raporlarına göre Elebaşı Gülen'in ve FETÖ'nün söylemlerinden medya stratejilerine kadar birçok başlık, istihbarat servislerin gözetiminde şekillendi ve şekillenmeye devam ediyor...

FETÖcü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı! Türkiyeye saldırdıFETÖcü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı! Türkiyeye saldırdı
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı! Türkiye'ye saldırdı

ENES KANTER: BASKETBOLCU KILIĞINDA OPERASYON ÇOCUĞU!
FETÖ'nün ABD'deki en tanınan yüzü olan ve elebaşı Gülen'in "manevi çocuğu" Enes Kanter, soyadını "Freedom" yaparak ABD'ye olan sadakatini ilan etti!

FETÖ'cü Ense Kanter, Yunan direğine sarılıyor (Takvim.com.tr Arşiv)FETÖ'cü Ense Kanter, Yunan direğine sarılıyor (Takvim.com.tr Arşiv)

Ancak bu değişim yalnızca sembolik değil; Kanter, yabancı servislerle sürekli temasta, adeta bir istihbarat ajanı gibi çalışıyor. Seyahatlerinden demeçlerine, hatta Avrupa'daki örgüt temaslarına kadar tüm ajandası bu servisler tarafından belirleniyor.

FETÖ'cü Ense KanterFETÖ'cü Ense Kanter

Türkiye'yi karalamak için Yunanistan'dan İsrail'e her platformda konuşan Kanter, FETÖ'nün uluslararası lobi yüzü haline geldi.

EKREM DUMANLI: HABER AJANI
FETÖ'nün İcra Heyeti üyelerinden ve eski Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı da yabancı istihbarat servisleriyle düzenli görüşen bir başka isim.

Örgütün iç durumu, yayın politikaları ve olası lider değişimi gibi başlıkları dış istihbarat birimlerine raporladığı öğrenildi. Bu kapsamda Dumanlı'nın yürüttüğü "medya" faaliyetleri, yalnızca bir propaganda aracı değil; aynı zamanda yönlendirilmiş bir operasyon merkezi görüyor.

Yabancı istihbarat servisleri ile teması olan bir diğer ismin ise Mehmet Kalyoncu olduğu öğrenildi.

FETÖ'cü Mehmet KalyoncuFETÖ'cü Mehmet Kalyoncu

Bir dönem FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'da çalışan Mehmet Kalyoncu'nun daha sonra İslam İşbirliği Teşkikatı'nda (İİT) işe alındığı ve İİT'nin New York ofisinde çalıştığı dönemde FETÖ'nün bazı temaslarına aracılık ettiği biliniyor. FETÖ'cü Mehmet Kalyoncu, aynı zamanda Bank Asya'nın kurucularından Cahit Değerli'nin oğlu Mehmet Değerli ile yakın aynı zamanda aile ile akrabalık bağı da biliniyor

YABANCI SERVİSLERLE ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER
Yabancı servislerle temaslı FETÖ'cüler bunlarla sınırlı değil...

Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Cevheri Güven, Hamdullah Öztürk, İsmail Kokuroğlu, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Abdullah Bozkurt, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar, Özcan Aytuluner gibi birçok firari FETÖ mensubu da yabancı istihbarat servisleriyle yakın temas halinde.

FETÖ'cü Emre UsluFETÖ'cü Emre Uslu

Bu isimler, FETÖ'nün hem yurt dışı organizasyonlarını yürütüyor hem de bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yürütüyor.

FETÖ'cü Cevheri GüvenFETÖ'cü Cevheri Güven

İCRA HEYETİ: KİMYASI DEĞİŞEN ÖRGÜT YAPISI
FETÖ, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şu anda sözde "İcra Heyeti" ile yönetiliyor.

Yabancı servisler, İcra Heyeti'ne kimin girip çıkacağına kadar karışıyor. Örgüt içi çekişmeler, istihbarat servislerinin müdahalesiyle yönlendiriliyor. Yakın zamanda bu heyette ciddi bir revizyon yapılması da bekleniyor. Çünkü FETÖ'nün içindeki her çatışma, dış müdahalelerin yeni bir zemin kazanmasına neden oluyor.

Bu kapsamda daha önce defalarca kez ortaya çıkan bir gerçek bir kez daha net bir şekilde görüldü; FETÖ bir dini hareket ya da eğitim yapılanması değil; istihbarat servisleri tarafından yönlendirilen, bir operasyon organizasyonu!

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