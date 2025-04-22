Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti "hemşehri ilişkisi" diye yutturmaya kalktı

CHP kurultayında para ve siyasi rüşvetleri her fırsatta dile getiren Erkan Çakır 'la otelde görüştüğünü kabul eden Özgür Çelik, "Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada, otelin bir toplantı odasında gerçekleşti. Yanında gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu. O esnada kalabalık bir masada fotoğraf çekildi ve kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim" dedi.

CHP 'nin "şaibe, menfaat ve para trafiği" itiraflarıyla mahkemelik olan ve iptali istenen 38. Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİLER Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Özgür Çelik ve Nihat Yeşiltaş aynı karede (Takvim.com.tr)



MENFAAT İLİŞKİSİNİ "HEMŞEHRİ" İLİŞKİSİ DİYE YUTTURMAYA KALKTI



Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la da görüştüğünü itiraf edip "Sivas" üzerine "hemşehrilik muhabbeti ettiklerini öne sürdü. Oysa pek çok delege bu görüşme ve kurultay sonrası Yeşiltaş'ın oğlunun İBB Kültür AŞ.'de işe başlatıldığını dile getiriyor.

Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş, İBB Kültür A.Ş.'de Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü'nde görev alıyor. İtirafçı olan CHP Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, delegeler üzerinde etkili olacak isimlerin yakınlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde makam verildiğini dile getirmişti.



Nihat Yeşiltaş'ın oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş kurultay sonrası İBB'de işe başlatıldı (Takvim.com.tr)



Kuru, Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş'ın İBB'de işe başlatılmasını örnek göstermişti.



LÜKS TELEFONLAR SORULDU...



Seçildiği kongreye inceleme başlatılan oturduğu koltuk şaibeli olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, delegelere dağıtılan lüks telefonları da inkar etmeye kalktı.



Bu konu hakkında ortada çok sayıda itiraf ve belge bulunurken Çelik, soruşturmanın "takipsizlik" kararı verilerek sonlandırılmasını talep etti.