Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti "hemşehri ilişkisi" diye yutturmaya kalktı

CHP'nin "şaibe, menfaat ve para trafiği" itiraflarıyla mahkemelik olan ve iptali istenen 38. Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Çelik, savcıya verdiği ifadesinde, Ekim 2023'ten beri CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu belirterek, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
CHP kurultayında para ve siyasi rüşvetleri her fırsatta dile getiren Erkan Çakır'la otelde görüştüğünü kabul eden Özgür Çelik, "Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada, otelin bir toplantı odasında gerçekleşti. Yanında gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu. O esnada kalabalık bir masada fotoğraf çekildi ve kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim" dedi.
Özgür Çelik ve Nihat Yeşiltaş aynı karede (Takvim.com.tr)
MENFAAT İLİŞKİSİNİ "HEMŞEHRİ" İLİŞKİSİ DİYE YUTTURMAYA KALKTI
Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la da görüştüğünü itiraf edip "Sivas" üzerine "hemşehrilik muhabbeti ettiklerini öne sürdü. Oysa pek çok delege bu görüşme ve kurultay sonrası Yeşiltaş'ın oğlunun İBB Kültür AŞ.'de işe başlatıldığını dile getiriyor.
Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş, İBB Kültür A.Ş.'de Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü'nde görev alıyor. İtirafçı olan CHP Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, delegeler üzerinde etkili olacak isimlerin yakınlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde makam verildiğini dile getirmişti.
Nihat Yeşiltaş'ın oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş kurultay sonrası İBB'de işe başlatıldı (Takvim.com.tr)
Kuru, Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş'ın İBB'de işe başlatılmasını örnek göstermişti.
LÜKS TELEFONLAR SORULDU...
Seçildiği kongreye inceleme başlatılan oturduğu koltuk şaibeli olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, delegelere dağıtılan lüks telefonları da inkar etmeye kalktı.
Bu konu hakkında ortada çok sayıda itiraf ve belge bulunurken Çelik, soruşturmanın "takipsizlik" kararı verilerek sonlandırılmasını talep etti.
Özgür Özel ve Cemil Tugay (Takvim.com.tr)
ŞÜPHELİ CEMİL TUGAY... SİSTEMATİK İNKAR
Şüpheli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda İzmir Delegasyonunda "kurultay delegesi" olarak oy kullandığını belirtti.
Tugay, hakkında Özgür Özel lehine delegelere maddi menfaat sağladığına ilişkin ifade veren tanık Hatip Karaaslan'la özel tanışıklığının bulunmadığını, tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
CHP kurultayı sırasında da Karaaslan'la bir irtibatının olmadığını öne süren Tugay, şunları kaydetti:
"Encümen üyesi olduğum Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2023'teki kurultay tarihinden önce Mardin'de genel kurul toplantısı vardı. Toplantı nedeniyle Mardin'e gittim. Biz gittiğimiz şehirlerde oradaki il başkanları ve parti yönetimini ziyaret ediyorduk. Ben de il başkanlığı ziyareti sırasında tanığın ifadesinde geçen Mehmet Kılıçarslan ile tanıştım. Ancak kesinlikle kurultay sırasında herhangi bir kişiyi desteklemesi için maddi teklifim söz konusu değildir. Bu iddialar asılsızdır. İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'i de gıyaben tanıyorum. Kurultay tarihinden önce kendisiyle herhangi bir yüz yüze görüşmem yoktur. Ancak yakın zamanda kendisiyle tanıştım. Özkan Tice'yi İzmir'in siyasetçisi ve kurultay delegesi olması nedeniyle tanırım. Kurultaydan önce kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Bildiğim kadarıyla da kendisi kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiştir. Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımam. Kendisiyle hiçbir görüşmem ve bağlantım yoktur. Ben kurultay sırasında kendi özgür irademle Özgür Özel'i destekledim. Ancak bu konuda başkalarına Özel'i desteklemesi için herhangi bir teşvikte bulunmadım. Ancak fikirlerimi başkalarıyla paylaştım."