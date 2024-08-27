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Portekiz basınından Beşiktaş’ın gündemini değiştiren transfer iddiası! Joao Mario listeye girdi

Abola gazetesine göre Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçti. Haberde, Joao Mario’nun Beşiktaş’a çok sıcak baktığı, Benfica’nın ise yaklaşık 5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Portekiz basınından Beşiktaş’ın gündemini değiştiren transfer iddiası! Joao Mario listeye girdi

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Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Beşiktaş transferde de gaza bastı. Felix Uduoghai'yi kadrosuna katan, sol bek arayışlarını hızlandıran Siyah-Beyazlılar için Portekiz'den taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. Abola'ya göre Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu transfer etmek istiyor. Hücumun her iki kanadında, 10 numara pozisyonunda ve 8 numara görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olan Portekizli yıldızın kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Joao Mario'nun Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını belirten Abola, "Joao Mario, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu dönüş yaptı.

56 KEZ MİLLİ OLDU
Benfica'nın 3-5 milyon Euro civarında bonservis beklentisi var. Beşiktaş ise daha düşük bir rakama transferi bitirmek istiyor" ifadesini kullandı. Çok önemli bir kariyere sahip olan Mario; Sporting Lizbon, Inter ve West Ham United formalarını da giydi. 56 kez Portekiz Milli Takımı'nda oynayan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Benfica'yla tam 51 maça çıkarken 9 gol ve 4 asist üretti. Mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro olan Joao Mario için 2016 yılında Inter, Sporting'e tam 45 milyon Euro ödemişti.

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