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Lauriente'ye 12 milyon Euro: Galatasaray’ın Fransız sol kanat için Sassuolo’ya teklif yaptığı öne sürüldü!

Çizme basını, Galatasaray’ın yıldız futbolcu için İtalyan ekibine bonuslarla birlikte 12 milyon Euro, oyuncuya da 2,5 milyon Euro’dan 4 yıllık kontrat önerdiğini iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Lauriente’ye 12 milyon Euro: Galatasaray’ın Fransız sol kanat için Sassuolo’ya teklif yaptığı öne sürüldü!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. TuttoMercato'da yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için teklif yaptığını öne sürdü.

Haberde Galatasaray'ın Serie B'ye düşen takımdan ayrılmak istiyen ve antrenmalara da çıkmayan 25 yaşındaki futbolcu için 10+2 milyon Euro önerdiğini iddia ettti. Haberin detayında Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncuya da yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat sunduğu ifade edildi. Bu teklife henüz yanıt vermeyen Çizme ekibinin 15 milyon Euro istediği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon 40 maçta 3078 dakika süre alan Lauriente söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Çalım becerisiyle ön plana çıkan İtalyan kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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