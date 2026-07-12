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CHP Muğla teşkilatında koltuk krizi: Görevden alınan başkan kapıya demir ördü

CHP Genel Merkezi tarafından Muğla İl Başkanlığında yapılan görev değişimi partide yeni bir kriz doğurdu. Görevden alınan Nail Kızıl, il binasını boşaltmayacağını açıklayarak kapılara özel kilitler yaptırdı. Yeni atanan Halil Karahan görevi devralmaya hazırlanırken, kendi oğlu Taylan Karahan sosyal medyadan babasına karşı bayrak açtı. Atama kararlarına tepki gösteren oğul Karahan, eski başkanın yanında saf tuttu.

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CHP Muğla teşkilatında koltuk krizi: Görevden alınan başkan kapıya demir ördü

Taht ve rant kavgasının kamuoyu önünde yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muğla İl Teşkilatı da karıştı. Genel merkezin görevden aldığı Muğla yönetimi, kapılara kilit vurarak koltuk savaşı başlattı.

Genel merkez tarafından görevden alınan Nail Kızıl, koltuğunu Halil Karahan’a devretmeyi reddederek il binasını adeta kaleye çevirdi. Genel merkez tarafından görevden alınan Nail Kızıl, koltuğunu Halil Karahan’a devretmeyi reddederek il binasını adeta kaleye çevirdi.

KALE KAPISINA ÇEVİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki genel merkezin Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ı görevden alıp yerine Halil Karahan'ı ataması partide tansiyonu yükseltti.

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Kararı tanımayan Kızıl, il binasının kapılarına demir aparatlar taktırarak direniş başlattı.

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Görevden alınma kararının tebliğ süreci devam ederken eski İl Başkanı Nail Kızıl, sosyal medya üzerinden resmi açıklama yaparak genel merkezin tasarrufuna karşı çıktı.

Kızıl, "Görevimizin başındayız. Hodri meydan" dedi.

Kapılara takılan özel kilitler ve demir aparatlar direnişin sembolü haline gelirken, yeni başkanın oğlu Taylan Karahan’ın babasını reddedip eski yönetime destek vermesi krizi daha derinleştirdi. Kapılara takılan özel kilitler ve demir aparatlar direnişin sembolü haline gelirken, yeni başkanın oğlu Taylan Karahan’ın babasını reddedip eski yönetime destek vermesi krizi daha derinleştirdi.

Bu çıkışın ardından CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kapısına içeriden ve dışarıdan açılmasını güçleştiren demir aparatlar monte edildi.

Parti yetkilileri değişikliğin "güvenlik tedbiri" olduğunu öne sürerken, aparatların yeni yönetime karşı direniş amacıyla yapıldığı gözlendi.

Genel merkez kararıyla görevden alınan Nail Kızıl, koltuğunu yeni atanan Halil Karahan’a devretmemek için il binasına kilit vurdurdu. Genel merkez kararıyla görevden alınan Nail Kızıl, koltuğunu yeni atanan Halil Karahan’a devretmemek için il binasına kilit vurdurdu.

BABAYI OĞULA DÜŞÜRDÜLER

Atama krizinin aile içine sıçradığı olayda, yeni İl Başkanı Halil Karahan'ın oğlu Taylan Karahan dikkat çeken çıkışa imza attı.

CHP Şişli teşkilatında faal görevi bulunan Taylan Karahan, sosyal medya hesabından görevden alınan yönetimin fotoğrafını paylaştı.

Atama kararlarına karşı "örgüt iradesini savunduğunu" söyleyen Karahan, "Benim il başkanım babam değil Nail Kızıl'dır. Partimizin tüm seçilmiş kadrolarının yanındayız. Cumhuriyet Halk Partimizde görevler atanarak değil, örgütün iradesiyle tecelli eder" mesajını paylaştı.

CHP Şişli teşkilatında görevli Taylan Karahan, babasının il başkanlığını tanımadığını ilan etti. CHP Şişli teşkilatında görevli Taylan Karahan, babasının il başkanlığını tanımadığını ilan etti.

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