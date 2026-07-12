CHP Muğla teşkilatında koltuk krizi: Görevden alınan başkan kapıya demir ördü

Kapılara takılan özel kilitler ve demir aparatlar direnişin sembolü haline gelirken, yeni başkanın oğlu Taylan Karahan’ın babasını reddedip eski yönetime destek vermesi krizi daha derinleştirdi.

Bu çıkışın ardından CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kapısına içeriden ve dışarıdan açılmasını güçleştiren demir aparatlar monte edildi.

BABAYI OĞULA DÜŞÜRDÜLER

Atama krizinin aile içine sıçradığı olayda, yeni İl Başkanı Halil Karahan'ın oğlu Taylan Karahan dikkat çeken çıkışa imza attı.

CHP Şişli teşkilatında faal görevi bulunan Taylan Karahan, sosyal medya hesabından görevden alınan yönetimin fotoğrafını paylaştı.

Atama kararlarına karşı "örgüt iradesini savunduğunu" söyleyen Karahan, "Benim il başkanım babam değil Nail Kızıl'dır. Partimizin tüm seçilmiş kadrolarının yanındayız. Cumhuriyet Halk Partimizde görevler atanarak değil, örgütün iradesiyle tecelli eder" mesajını paylaştı.

CHP Şişli teşkilatında görevli Taylan Karahan, babasının il başkanlığını tanımadığını ilan etti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel