Başkan Erdoğan NATO sonrası kabineyi topluyor! "Terörsüz Türkiye" çerçevesi geliyor: Masa da gündem de yoğun

Kabine toplantısında NATO Zirvesi'nin yansımaları ele alınacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) NATO ZİRVESİNİN YANSIMALARI Bilindiği üzere Ankara, geride bıraktığımız hafta 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin yansımaları ve başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerle yapılan ikili görüşmeler enine boyuna masaya yatırılacak. CAATSA YAPTIRIMLARI KALKIYOR Özellikle Trump'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında CAATSA yaptırımlarını kaldırmaya dönük verdiği mesaj, F-35 ve jet motorları meselesi gündem başlıkları arasında yerini alması bekleniyor.





ABD-İRAN SAVAŞI VE İSRAİL SORUNU MASADA



Bir yandan da Orta Doğu'daki "ateşkes" beklentisi yerini şiddetli çatışmalara bıraktı. ABD ve İran arasında kurulan müzakere masası bir kez daha dağıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İsrail'in ise Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.



ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden sağlanması ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar, bölgedeki İsrail sorunu ve Rusya-Ukrayna savaşı kabinede ele alınacak.