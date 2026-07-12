Haluk Levent soruşturmasında savcılık ayrıntıları açıkladı: Kaçış hazırlığı, para transferleri ve bahis iddiası

Ahbap Derneği’nin arama görüntüleri ortaya çıktı. DERNEĞE POLİS BASKINI Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis tarafından arama gerçekleştirildi. Söz konusu dernek binasında incelemelerde bulunuldu. Ahbap Derneği genel merkezine polis baskını düzenlendi

AHBAP'LARIN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimli şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi. Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi. Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından; Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,

Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,

Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı, Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına; Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;

Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi. ECE GÜNER İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent'in danışmanı olan ve çok sayıda yüksek tutarlı para trafiği tespit edilen Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Ece Güner'in tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da İBB'de danışmanı olduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIK USULSÜZLÜKLERİ TEK TEK AÇIKLADI: DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALARLA BAHSE OYNANMIŞ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi. "ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR" Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.