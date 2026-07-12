Haluk Levent hakkında yeni dolandırıcılık şikayeti!
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent hakkında dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayette, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın bedelinin ödenmediği ve vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı iddia edilirken, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddia gündeme geldi.
Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu öğrenildi.
İddiaya göre Haluk Levent, Hüseyin Başaran'ın ofisine giderek üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran Grubu'nun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediğini belirtti.
Şikayet dilekçesinde, Hüseyin Başaran'ın 2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden kızının ardından yaşadığı manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının eğitimine destek olmak istediği ifade edildi.
İddialara göre yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın Haluk Levent tarafından devralındığı, ancak bedelinin ödenmediği ve söz konusu taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği öne sürüldü.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği öğrenildi.