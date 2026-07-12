Haluk Levent hakkında yeni dolandırıcılık şikayeti!

İddialara göre yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın Haluk Levent tarafından devralındığı, ancak bedelinin ödenmediği ve söz konusu taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği öne sürüldü.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği öğrenildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel