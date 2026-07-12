İlk vukuatı değil sicili kabarık! Haluk Levent'in "Tövbekar yardımsever" maskesinin arkasındaki geçmiş
Depremzedeler için toplanan milyonlarca liralık bağışları şahsi hesaplarına aktararak 990 milyon TL'lik kumar oynadığı ve 60 milyon dolarlık gayrimenkul vurgunu yaptığı belirlenen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, yurt dışına kaçış hazırlığındayken Bursa'da kıskıvrak yakalandı. Kamuoyunun manevi duygularını sömürerek kendine dokunulmaz bir "tövbekar yardımsever" imajı üreten Levent’in, 1997 yılından bu yana uzanan kabarık sabıka dosyası ve kirli finans çarkı tekrar akıllara geldi. Sosyal medyada "Devlet kurumlarının üzerinde görüyordunuz, paraları kumarda ezmiş" tepkileri çığ gibi büyüdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent kaçış hazırlığı yaparken Bursa'da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dernekler kanununa muhalefet ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla kelepçelenen ünlü şarkıcı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
SAHTE MEŞRUİYET DUVARI YIKILDI
Haluk Levent'in uzun yıllardır özellikle seküler kamuoyunda güçlü bir meşruiyet ve güven algısı oluşturacak sinsi bir iletişim stratejisi yürüttüğü biliniyor. Seküler camiayı arkasına alabilmek için onların hassas manevi duygularına hitap eden "İzmir Marşı" gibi içerikleri kalkan olarak kullanan Levent, meydanlarda güçlü destek arayışlarına girmişti.
Kamuoyu nezdinde inşa edilmek istenen "tövbekar yardımsever" imajı, AHBAP'ın yürüttüğü yardım faaliyetleriyle iç içe geçirilerek adeta onu dokunulmaz biri haline getirdi. Levent'in karanlık mali profili hakkında geçmişte de akıllarda soru işaretleri oluşmuştu.
Ancak bugün Türkiye'de hukuk karşısında hiç kimsenin dokunulmaz olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Adli makamlarca yürütülen titiz incelemeler sonucunda, artık hiçbir dosyanın kapağında kimin isminin yer aldığına bakılmadığı net bir şekilde ortaya kondu.
EN GÜVENİLİR ÜNLÜ SEÇİLMİŞTİ
Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde uzun yıllar boyunca zirvede yer almıştı.
İLK VUKUATI DEĞİL! SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Hakkında çıkan 70 milyon TL'lik karşılıksız çek cezasıyla ticari yetkileri kısıtlanan ve yeni hesap açması yasaklanan Haluk Levent'in geçmişteki suç kronolojisi de adeta bir profesyonel dolandırıcılık şebekesini işaret ediyor.
İşte "Tövbekar yardımsever" maskesinin arkasındaki o kabarık sicil:
1997: Karşılıksız çek yazmaktan 9 ay hapis cezası aldı.
2003: Senette yanlış adres beyan ederek dolandırıcılık yapmaktan dava açıldı.
Verdiği 2 senede yanlış adres yazarak "dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen sanatçı Haluk Levent (Haluk Acil) hakkında, 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
2008: Borçları karşılığında yaptığı usulsüz anlaşmalar nedeniyle dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kaldı.
2010: İcra borçları, nitelikli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 3 ay hapis yattı.
İstanbul'da "yağma", "tehdit" ve "çek-senet tahsilatı" olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
2011: Bir restoran satın alma işleminde yine dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent, KKTC'de gözaltına alınmıştı.
VATANDAŞTAN ÖFKE PATLAMASI: "HARAM ZIKKIM OLSUN!"
Skandalın patlak vermesinin ardından, Ahbap Derneği'ne ve Haluk Levent'e inanan, destek veren ve bağış yapan binlerce vatandaş adeta şapkasını önüne koyarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Deprem döneminde AFAD gibi devlet kurumlarını hedef alarak Ahbap'ı göklere çıkaran güruha ve Levent'e yönelik sosyal medyada çığ gibi büyüyen halkın o tepkileri ise şu şekilde kayıtlara geçti:
"Deprem zamanı buna çok para attım, haram zıkkım olsun. Artık bu ülkede kimseye güvenmeyin."
"Şimdi benim kafama takılan bir şey var; bu arkadaşın bağış yardım derneği var hatta depremde Kızılay başkanı çadır satıyor falan filan diye ortalığı ayağa kaldırmıştı, ülkede gündem olmuştu. Eğer bu haber doğru ise ne günlere kaldık Allah'ım, dürüst adam kalmadı mı hiç?"
"Seküler çobanı Haluk paraları nasıl ezmiş böyle... Ne oldu Haluk'çular konuşun hadi! Devlet kurumlarının üstünde görüyordunuz Ahbap'ı."
"Ya arkadaş bari biriniz insanların iyi niyetini suistimal etmeyin, kime güveneceğiz artık? Binlerce insanın ölümünden faydalanıp masum insanların paralarını kumarda oynayacak kadar vicdansız mıydınız? Diyecek söz buluyorum ama söyleyemiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz, inşallah sizden çıkar."
"Dernek hesabından şahsi hesaba transferi ve bahis oynamak tespiti çok kolay ve basit bir iş. Bu nedenle maalesef bunlar bir iddia değil adli tespit. Ortada çok büyük bir vurgun ve ahlaksızlık var!"