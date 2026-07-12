İlk vukuatı değil sicili kabarık! Haluk Levent'in "Tövbekar yardımsever" maskesinin arkasındaki geçmiş

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dernekler kanununa muhalefet ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla kelepçelenen ünlü şarkıcı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent kaçış hazırlığı yaparken Bursa'da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Haluk Levent. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA Arşiv ve sosyal medyaya aittir.)

SAHTE MEŞRUİYET DUVARI YIKILDI

Haluk Levent'in uzun yıllardır özellikle seküler kamuoyunda güçlü bir meşruiyet ve güven algısı oluşturacak sinsi bir iletişim stratejisi yürüttüğü biliniyor. Seküler camiayı arkasına alabilmek için onların hassas manevi duygularına hitap eden "İzmir Marşı" gibi içerikleri kalkan olarak kullanan Levent, meydanlarda güçlü destek arayışlarına girmişti.

Kamuoyu nezdinde inşa edilmek istenen "tövbekar yardımsever" imajı, AHBAP'ın yürüttüğü yardım faaliyetleriyle iç içe geçirilerek adeta onu dokunulmaz biri haline getirdi. Levent'in karanlık mali profili hakkında geçmişte de akıllarda soru işaretleri oluşmuştu.

Ancak bugün Türkiye'de hukuk karşısında hiç kimsenin dokunulmaz olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Adli makamlarca yürütülen titiz incelemeler sonucunda, artık hiçbir dosyanın kapağında kimin isminin yer aldığına bakılmadığı net bir şekilde ortaya kondu.

EN GÜVENİLİR ÜNLÜ SEÇİLMİŞTİ

Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde uzun yıllar boyunca zirvede yer almıştı.

İLK VUKUATI DEĞİL! SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Hakkında çıkan 70 milyon TL'lik karşılıksız çek cezasıyla ticari yetkileri kısıtlanan ve yeni hesap açması yasaklanan Haluk Levent'in geçmişteki suç kronolojisi de adeta bir profesyonel dolandırıcılık şebekesini işaret ediyor.

İşte "Tövbekar yardımsever" maskesinin arkasındaki o kabarık sicil:

1997: Karşılıksız çek yazmaktan 9 ay hapis cezası aldı.