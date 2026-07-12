Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki mesajlar soruşturma dosyasına girdi: Sahte hastalık iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, el konulan dijital materyallerde Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki yazışmaların bulunduğu belirtildi. Dosyaya yansıyan mesajlarda sahte hastalık anlatısı oluşturulması ve üçüncü kişilere ses kaydı dinletilmesi iddiaları yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Dernekler Kanunu'na muhalefet ve örgüt üyeliği iddialarıyla Bursa'da kaçış hazırlığındayken kelepçelenen Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki mesajlar ortaya çıktı.
İşte o şoke eden yazışmalar:
"MİDE KANSERİ OLDUM YAZDIM, SORARSA EVET DE"
Deşifre edilen ekran görüntülerinde, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya çevreye yayması için açıkça yalan operasyonu talimatı verdiği görülüyor.
Yazışma trafiğinde Haluk Levent'in şu sözleri yer alıyor:
Haluk Levent: "Ararlarsa Feyzalar a Amerika'ya geldiğimi söyle"
Haluk Levent: "Bi de mide kanseri oldum yazdım feryyaza"
Haluk Levent: "Sorarsa evet de"
Yeliz Kaya: "Abi ALLAH korusun"
Haluk Levent: "Yav Allah Allah. Çetine de öyle yazdım."
Bu mesajların hemen ardından asistan Yeliz Kaya'nın, kurulan bu sahte hastalık tezgahının sınırlarını netleştirmek adına "Sadece onlara öyle diyicem dimi başkalarına değil" diyerek talimatı teyit ettiği ve operasyonu uygulamaya soktuğu raporda yer aldı.
"BANA AĞLAYARAK MESAJ AT, UĞUR'A DİNLETECEĞİM"
Dosyaya giren bir diğer ekran görüntüsünde ise (rehberde HI 7 olarak kayıtlı numaradan) Haluk Levent'in, üçüncü kişileri ikna etmek veya manipüle etmek amacıyla asistanından sesli tiyatro yapmasını istediği anlar deşifre edildi. Saat 14:42'de asistanına emoji gönderen Haluk Levent'in şu talimatı verdiği görülüyor:
Haluk Levent: "Bana ağlayarak mesaj at. Uğura dinleteceğim. Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız. Rezil olduk de"
Talimatın hemen ardından Yeliz Kaya'nın telefonda Levent'e 14 saniyelik bir sesli arama gerçekleştirdiği kayıtlara yansıyor.
"SENETLERİ KULLANACAK, YELİZ ABLANIN BAŞI BELAYA GİRECEK"
Deşifre olan mesaj gruplarında, sadece sahte hastalık senaryoları değil, dernek fonları ve piyasaya sürülen kambiyo senetleri üzerinden dönen finansal paniğin büyüklüğü de gözler önüne serildi. Gruptaki diğer şahıslarla yapılan yazışmalarda şu panik dolu ifadeler kullanıldı:
"Abi Feyyaz barışı aramış sabah 7 de Haluk abi bana msj atmış Amerika'ya para bulmaya geldim kanser oldum yazmış demiş"
"Hüseyin abiyi hiç arayıp konuşmamış biz bayram öncesinden beri para bekliyoruz Hüseyin abinin tepesi atacak bu senetleri kullanacak yeliz ablanın da başı belaya girecek falan bişeyler demiş"
"Barış da bizde haberi aldığımızdan beri şoktayız yeliz dün akşamdan beri ağlıyor telefonu kapattı demiş" yazışmaları da dosyaya girdi.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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