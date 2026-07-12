Boş yolda bile İETT dehşeti: Otobüs ambulansa çarpıp devirdi! 5 yaralı

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde 38B hat numaralı İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu korkutucu kaza meydana geldi. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır)

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli, 1 hasta ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, devrilen ambulanstaki meslektaşlarına, hastaya ve otobüsteki yaralı yolcuya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansın devrildiği olayda, ambulansta görevli 3 personel, taşınan 1 hasta ve otobüste seyahat eden 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.