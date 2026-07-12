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Boş yolda bile İETT dehşeti: Otobüs ambulansa çarpıp devirdi! 5 yaralı

Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İETT otobüsü ile çarpışan ambulansın devrildiği olayda 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri, yaralıları hızla hastanelere sevk etti. Ambulanstaki 3 personel, 1 hasta ve otobüsteki 1 yolcunun yaralandığı olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

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Boş yolda bile İETT dehşeti: Otobüs ambulansa çarpıp devirdi! 5 yaralı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü ile caddeye dönüş yapan ambulansın karıştığı kazada ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı.

Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü ambulansla çarpıştı.

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde 38B hat numaralı İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu korkutucu kaza meydana geldi. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır)Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde 38B hat numaralı İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu korkutucu kaza meydana geldi. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır)

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Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli, 1 hasta ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, devrilen ambulanstaki meslektaşlarına, hastaya ve otobüsteki yaralı yolcuya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansın devrildiği olayda, ambulansta görevli 3 personel, taşınan 1 hasta ve otobüste seyahat eden 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ambulansın devrildiği olayda, ambulansta görevli 3 personel, taşınan 1 hasta ve otobüste seyahat eden 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOL BOŞKEN BİLE DEHŞET

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