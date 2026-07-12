Tuba Büyüküstün’den yıllar sonra gelen boşanma itirafı: "Hayatımın en zor dönemiydi"

Ünlülerin hayatlarının masal gibi algılanmasına karşı çıkan 44 yaşındaki oyuncu, "Hiç öyle bir hayat yaşamıyoruz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; boşandığımdan beri bir yardımcım yok. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Aldığım bütün işleri, onlarla olan takvimime göre organize ediyorum. Çünkü eğer bu çocuklara birebir vakit ayırmayacaksam neden doğurdum diye düşünüyorum" dedi.

BOŞANMA SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2017'deki Onur Saylak ile yaşadığı boşanma sürecine de değinen Büyüküstün, "Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu. O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani, sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken... Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak, olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı. Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı" açıklamasını yaptı.