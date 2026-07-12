Tuba Büyüküstün’den yıllar sonra gelen boşanma itirafı: "Hayatımın en zor dönemiydi"
Oyuncu Tuba Büyüküstün katıldığı programda, ünlülerin hayatının masal gibi algılanmasına karşı çıkarak açıklamalarda bulundu. Onur Saylak ile 2017 yılında yollarını ayırdığı dönemi hayatının en zor süreci olarak tanımlayan ünlü oyuncu, çocuklarının yanında olabilmek için 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadığını dile getirdi.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün bir programa katıldı.
"VAKİT AYIRMAYACAKSAM NEDEN DOĞURDUM"
Ünlülerin hayatlarının masal gibi algılanmasına karşı çıkan 44 yaşındaki oyuncu, "Hiç öyle bir hayat yaşamıyoruz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; boşandığımdan beri bir yardımcım yok. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Aldığım bütün işleri, onlarla olan takvimime göre organize ediyorum. Çünkü eğer bu çocuklara birebir vakit ayırmayacaksam neden doğurdum diye düşünüyorum" dedi.
BOŞANMA SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017'deki Onur Saylak ile yaşadığı boşanma sürecine de değinen Büyüküstün, "Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu. O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani, sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken... Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak, olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı. Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı" açıklamasını yaptı.
FRANSA'DA ÇOCUKLARIYLA YAŞAM SÜRÜYOR
Çocukları ile birlikte Fransa'da yaşayan Tuba Büyüküstün, onların geleceği için elinden geleni yapıyor.
DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın yolları, 2007 yılında birlikte rol aldıkları "Asi" dizisinin setinde kesişti. Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ünlü çift, 2011 yılında Paris'te gerçekleşen sessiz sedasız bir nikahla dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin bu mutlu evliliği, 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.
SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ
Ancak zaman içinde çiftin ilişkisinde çatırdamalar meydana gelmeye başladı. Tuba Büyüküstün'ün o dönem saçlarını aniden kısacık kestirmesi evlilikte yaşanan krizin ilk sinyali olarak yorumlanırken, asıl gerilimin çocukların bakımı için kurdukları dönüşümlü çalışma sisteminin bozulmasıyla çıktığı iddia edildi.
EVDEKİ DENGELER SARSILDI
Büyüküstün'ün "Cesur ve Güzel", Saylak'ın ise "Vatanım Sensin" dizilerinden gelen teklifleri aynı dönemde kabul etmesi evdeki dengeleri sarstı. Yaşanan bu krizin ardından evliliklerini kurtaramayan ünlü çift, 5 Haziran 2017'de Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede yollarını ayırdı.