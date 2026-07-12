Vergi borcuna 72 ay taksit imkanı: E-Devlet vergi borcu taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır?
Vergi dairesine gitmeden dijital kanallar üzerinden yapılabilen borç taksitlendirme başvuruları, vergi ve ceza borcu olanlara büyük kolaylık sağlıyor. Borçların aylık ödenebilir taksitlere bölündüğü sistem sayesinde banka ve gayrimenkul hacizleri durdurulurken, araç sahipleri için muayene engeli de kalkıyor. Taksitlendirmeden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Ağustos 2026.
Vergi dairelerine borcu bulunan mükellefler için devreye alınan taksitlendirme sistemi, daha ilk günlerde geniş bir karşılık buldu. AA'nın Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgilere göre uygulamanın ilk 25 gününde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı; ödeme planına bağlanan borç tutarı ise 206 milyar liraya ulaştı.
Öne çıkan bilgiler
- İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı.
- Ödeme planına bağlanan borç tutarı 206 milyar liraya ulaştı.
- Uygulama borcu silmiyor, ödeme takvimine bağlıyor.
BORÇ SİLİNMİYOR, ÖDEME TAKVİME BAĞLANIYOR
Düzenleme, kamuoyunda sıkça karıştırılan "borç affı" modeliyle aynı anlama gelmiyor. Borcun ana yapısı ortadan kaldırılmıyor; mükellefe, borcunu belirlenen faiz ve vade üzerinden düzenli şekilde ödeme imkanı veriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önce yaptığı değerlendirmede uygulamanın af niteliği taşımadığını vurgulamıştı. Bakan Şimşek'e göre sistem, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti korurken, ödeme iradesi bulunan ancak zorlanan kesimlere nefes aldırmayı amaçlıyor.
KRİTİK TARİH 5 HAZİRAN 2026
Taksitlendirme kapsamına, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile öncesine ait olan alacaklar giriyor.
Bu alan yalnızca klasik vergi borçlarıyla sınırlı değil. Gündelik hayatı, ticareti, araç kullanımını ve geçmiş kamu yükümlülüklerini ilgilendiren birçok kalem aynı çatı altında değerlendiriliyor.
Kapsama giren başlıca borçlar şöyle:
- Gelir vergisi
- Kurumlar vergisi
- Katma Değer Vergisi
- Harçlar
- Trafik idari para cezaları
- Ecrimisil
- Adli para cezaları
- Öğrenim kredisi borçları
Ecrimisil, kamuya ait bir taşınmazın izinsiz veya haksız kullanımı nedeniyle istenen bedel anlamına geliyor. Bu tür alacaklar da vergi dairesi takibindeyse taksitlendirme sistemine dahil edilebiliyor.
MÜKELLEFLER EN ÇOK ORTA VADEYE YÖNELDİ
İlk 25 günlük tablo, borçluların çok uzun vadeden çok, ödenebilir görünen orta vadeli planlara yöneldiğini gösterdi.
KDV dışındaki borçlarda 12 taksit seçeneği en fazla tercih edilen plan oldu. Onu 36 taksit izledi. En uzun seçenek olan 72 ay ise sınırlı bir kesim tarafından kullanıldı.
Ödeme planı tercihlerinde tablo şöyle oluştu:
Bu dağılım, mükelleflerin önemli bölümünün borcu tamamen ertelemek yerine, aylık yükü azaltan ama süreci fazla uzatmayan seçeneklere ağırlık verdiğini ortaya koydu.
Düzenlemede en uzun vade 72 ay olarak öne çıkıyor ancak bu süre bütün borçlar için geçerli değil. KDV dışındaki borçlarda mükellefler 72 aya kadar taksit seçebiliyor. Katma Değer Vergisi borçlarında ise üst sınır 12 ayla sınırlı tutuluyor.
10 MİLYON LİRANIN ALTINDA TEMİNAT YOK
Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de teminat şartı oldu. Borcu 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden teminat istenmiyor.
Borç 10 milyon liranın üzerine çıkarsa, teminat hesabı tüm borç üzerinden yapılmıyor. Sadece 10 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekiyor.
Örnek:
Borç tutarı: 12 milyon lira
Aşan tutar: 2 milyon lira
Gösterilmesi gereken teminat: 1 milyon lira
BAŞVURU İÇİN VERGİ DAİRESİNE GİTMEK ŞART DEĞİL
Taksitlendirme başvurusu dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor. Bu nedenle mükelleflerin işlemi tamamlamak için vergi dairesine gitmesi zorunlu değil.
Başvuru yapılabilecek kanallar şunlar:
- gib.gov.tr
- dijital.gib.gov.tr
- turkiye.gov.tr
Mükellefler bu adreslerden sisteme giriş yaparak borçlarını görüntüleyebiliyor, kapsama giren alacakları seçebiliyor ve uygun ödeme planı üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.
DİJİTAL BAŞVURUDA YOL HARİTASI
İşlemi internet üzerinden yapacak mükellefler, başvurularını temel olarak şu adımlarla tamamlayabiliyor:
Başvuru sırasında en kritik kontrol, borcun hangi türe ait olduğu ve vadesinin düzenleme kapsamına girip girmediği. Bu iki bilgi, hem vade süresini hem de ödeme planını belirliyor.
TAKSİTLENDİRME HACİZ BASKISINI KALDIRIYOR
Borçlarını bu sistemle ödeme planına bağlayan mükellefler için önemli bir koruma da devreye giriyor. Taksitlendirilmiş borçlar nedeniyle vergi dairesince cebri takip yapılmıyor.
Cebri takip, borcun zorla tahsili için başlatılan yasal süreçleri ifade ediyor. Haciz, hesap blokesi ve araç üzerindeki kısıtlamalar bu sürecin en çok karşılaşılan sonuçları arasında yer alıyor.
Taksitlendirme sonrasında mükellefleri ilgilendiren kolaylıklar şöyle:
- Banka hesaplarına haciz konulmuyor.
- Gayrimenkuller için haciz işlemi uygulanmıyor.
- Araçlara haciz getirilmiyor.
- Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabiliyor.
- Satış işlemleri askıya alınabiliyor.
Bu yönüyle düzenleme yalnızca borcu taksite bölmüyor; aynı zamanda mükellefin günlük hayatını ve ticari faaliyetini doğrudan etkileyen baskıyı da azaltıyor.
ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE YOLU AÇILIYOR
Araçlarına ilişkin borçları taksitlendiren mükellefler, araç muayenelerini yaptırabilecek.
Bu imkan özellikle trafik cezası veya araçla bağlantılı kamu borcu nedeniyle muayene sürecinde sorun yaşayanlar için önem taşıyor. Borç ödeme planına bağlandığında, aracın yasal işlemlerinin önündeki engeller de belirli şartlarla kaldırılabiliyor.
Araç üzerinde daha önce yakalama şerhi varsa, taksitlendirme sonrasında bu şerhin kaldırılması da mümkün hale geliyor.
SON GÜN 31 AĞUSTOS, İLK ÖDEME 30 EYLÜL
Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını 31 Ağustos 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvurusu kabul edilenler için ilk taksit ödeme tarihi ise 30 Eylül 2026. Sonraki ödemeler, mükellefin seçtiği plana göre takip eden aylarda yapılacak.
Bu takvim, hakkın kaybedilmemesi açısından belirleyici olacak. Başvurunun tamamlanması tek başına yeterli değil; ilk taksitin de süresi içinde ödenmesi gerekiyor.
BAŞVURU ÖNCESİ KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER
Sisteme girmeden önce borçlunun kendi ödeme gücünü ve borç türünü netleştirmesi önemli. Çünkü seçilen vade, sonraki ayların mali yükünü doğrudan belirleyecek.
Başvuru öncesi kontrol edilmesi gerekenler
- Borcun vadesi 5 Haziran 2026 veya öncesine mi ait?
- Borç KDV kapsamında mı, yoksa KDV dışı bir alacak mı?
- Seçilen taksit sayısında aylık ödeme tutarı karşılanabilir mi?
- Borç 10 milyon lirayı aşıyorsa teminat yükümlülüğü doğuyor mu?
- İlk taksit 30 Eylül 2026'ya kadar ödenebilecek mi?
Bu kontroller yapılmadan seçilecek ödeme planı, ilerleyen aylarda mükellefi yeniden zor durumda bırakabilir.
206 MİLYAR LİRALIK BAŞVURU, İHTİYACI ORTAYA KOYDU
İlk 25 günde ulaşılan 206 milyar liralık tutar, düzenlemenin yalnızca belirli bir kesime değil, geniş bir mükellef grubuna hitap ettiğini gösterdi.
Esnaf, şirketler, araç sahipleri, trafik cezası bulunan vatandaşlar, harç borcu olanlar ve öğrenim kredisi yükümlüleri aynı sistem üzerinden borçlarını ödeme planına bağlayabiliyor.
Düzenlemenin merkezinde ise borcun silinmesi değil, ödenebilir hale getirilmesi bulunuyor. Bu nedenle mükellefler için asıl kritik nokta, başvuruyu zamanında yapmak ve seçilen takvimi aksatmadan sürdürmek olacak.
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