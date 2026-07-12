Vergi borcuna 72 ay taksit imkanı: E-Devlet vergi borcu taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır?

MÜKELLEFLER EN ÇOK ORTA VADEYE YÖNELDİ

İlk 25 günlük tablo, borçluların çok uzun vadeden çok, ödenebilir görünen orta vadeli planlara yöneldiğini gösterdi.

KDV dışındaki borçlarda 12 taksit seçeneği en fazla tercih edilen plan oldu. Onu 36 taksit izledi. En uzun seçenek olan 72 ay ise sınırlı bir kesim tarafından kullanıldı.

Ödeme planı tercihlerinde tablo şöyle oluştu:

Taksit sayısı Tercih oranı 6 taksit Yüzde 18,01 12 taksit Yüzde 30,69 24 taksit Yüzde 13,21 36 taksit Yüzde 25,19 48 taksit Yüzde 10,6 72 taksit Yüzde 2,3

Bu dağılım, mükelleflerin önemli bölümünün borcu tamamen ertelemek yerine, aylık yükü azaltan ama süreci fazla uzatmayan seçeneklere ağırlık verdiğini ortaya koydu.

Düzenlemede en uzun vade 72 ay olarak öne çıkıyor ancak bu süre bütün borçlar için geçerli değil. KDV dışındaki borçlarda mükellefler 72 aya kadar taksit seçebiliyor. Katma Değer Vergisi borçlarında ise üst sınır 12 ayla sınırlı tutuluyor.