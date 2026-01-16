Gülen Gözler’in perde arkası: Lale Ilgaz ve Yeşilçam anıları

Lale Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez hakkındaki bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Sert ve sinirli mizacıyla bilinen Eğilmez, meğer o duygusal sahnelerde oyuncularıyla birlikte gözyaşı döküyormuş. Ilgaz, "Münir Abi ile olan sahnelerimizi Ertem Bey ağlaya ağlaya, gözyaşlarını silerek çekerdi" diyerek filmin neden bu kadar içten olduğunu özetledi.

"Çok sinirliydi. Fakat bizimle birlikte yaşardı. Ağlardı. Mesela Münir abi (Özkul) ile birlikte olduğumuz sahneyi ağlaya ağlaya çekti. Gözyaşlarını siliyordu. Ertem Bey'in filmlerinin insanlara dokunması biraz da ondan. Sinirli mi derseniz evet çok sinirliydi"

Setin en sıcak ismi kuşkusuz "Hafize Ana" Adile Naşit'ti. Lale Ilgaz, Adile Naşit'in kendisine hiç ismiyle hitap etmediğini söylüyor: "Sette Lale denmezdi, Hasret denirdi bana. 'Hadi Hasret şu ellerimi bir ovuver' derdi. Ovarken içimden derdim ki, 'insanın eli neden ağrısın. Bana değişik gelirdi. Şimdi anlıyorum el ağrıyormuş.' Şimdi hep onu anıyorum"

Ilgaz, Yeşilçam'ın iki dev ismini kıyaslarken şaşırtıcı bir detay verdi: "Şener Şen inanılmaz bir insan. Bir insan her kalıba mı girer, her rolü mü oynar? Hayran hayran seyrederdim. Kemal Sunal'ı tanıdım. Filmlerdeki gibi değil çok ciddi bir insan. Fakat Şener Şen filmlerdeki gibi. İnanılmaz hikâyeler anlatırdı bize. Herkesi etrafına toplardı"

AYŞEN GRUDA VE LİKÖR SAHNESİ

Filmin en komik anlarından biri olan "likör içme" sahnesinde küçük Lale çok korkmuş. Rol arkadaşı Ayşen Gruda'ya gidip "Bana bir şey olur mu?"diye sormuş. Gruda ise o her zamanki neşesiyle "Sana bir şey olmayacak, o sana göre değil" diyerek küçük oyuncuyu teselli etmiş.

"Ayşen Gruda çok neşeliydi. Hepimize mutluluk verirdi. Likör sahnesinde 'Bana da bir şey olur mu' demiştim. 'Yok sana bir şey olmayacak, sana göre değil' demişti"