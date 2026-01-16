Gülen Gözler’in perde arkası: Lale Ilgaz ve Yeşilçam anıları
Adile Naşit'in ellerini ovdurduğu, Ertem Eğilmez'in ağlayarak izlediği o küçük kız şimdi nerede? Gülen Gözler'in perde arkasındaki sırlar ve Lale Ilgaz'ın Yeşilçam anıları haberimizde! Gelin evin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar içindeki değişimine ve açıklamalarına birlikte göz atalım.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gülen Gözler, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine tekrar gündeme geldi. Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Şener Şen'den Ayşen Gruda'ya birçok dev ismi kadrosunda bulunduran filmin sırra kadem basan küçük yıldızı Lale Ilgaz da merak edildi.
Filmde ailenin en küçük ve en masum kızı Hasret karakterine hayat veren Lale Ilgaz, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla Türk sinemasının en büyük gizemlerinden biri oldu.
Zaman zaman sessizliğini bozan Lale Ilgaz'ın son hali ve geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajlar ise bir kez daha mercek altına alındıç. Peki kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın güler yüzlü genç oyuncusu kariyerine nasıl başladı? Gülen Gözler'in perde arkasında neler yaşadı? Gelin Lale Ilgaz'ın yıllar içindeki değişimine ve açıklamalarına birlikte göz atalım!
REKLAM YILDIZLIĞINDAN ARZU FİLM'E!
Lale Ilgaz'ın sinema serüveni aslında bir rastlantıyla başladı. Henüz çok küçükken bir buzdolabı reklamında oynayan Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez'in dikkatini çekti. Arzu Film'e davet edilen Ilgaz, "Hemen başlıyoruz" denilerek sete götürüldü.
Ilgaz, o günleri bir röportajında şöyle anlattı: "Annemler filmin organizasyon işini yapıyordu. Ben o zaman baya bir küçüktüm. Bir reklam filminde oynamıştım. O reklamdan bir çocuk seçmek istemişler ve Ertem Bey (Ertem Eğilmez) beni seçti. Çağırdılar beni, kısa bir görüşme yapıldı. Reklam filminin üstünden yıllar geçmişti aslında. Biraz konuşunca sevdiler beni 'Hemen başlıyoruz' dediler"
YEŞİLÇAM'DA İLK SAHNE!
İlk sahnesi ise o meşhur kahvaltı masası! Reklam filminin ardından kamera karşısına ilk kez kahvaltı sahnesiyle çıkan Ilgaz, masada hem talihsiz hem de eğlenceli bir anı olarak hafızalarda kalacak bir olay yaşadı.
Mekan-ı Yeşilçam adlı YouTube kanalına açıklama yapan Ilgaz, ilk sahnesini şöyle anlattı:"Kahvaltı sahnesinde yemek yerken, herkesin içine yeni girmişim... Yemeği yutmakta zorlandım. Ertem abi fark etti, 'Ne yapıyorsun kızım sen?' dedi. Hemen sahneyi kestiler. Sonrasında rahatladım"
GÜLEN GÖZLER'İN PERDE ARKASI!
Tek filmle parlayan ve hafızalara kazınan Lale Ilgaz, adını tüm Türkiye'ye duyurduğu Gülen Gözler'in kamera arkasında da unutulmaz anlar yaşadı. Küçük yaşına rağmen dev isimlerle çalışma fırsatı yaşayan Ilgaz, verdiği röportajlarda set ortamının bilinmeyenlerini de anlattı.
ERTEM EĞİLMEZ SETTE NEDEN AĞLADI?
Lale Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez hakkındaki bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Sert ve sinirli mizacıyla bilinen Eğilmez, meğer o duygusal sahnelerde oyuncularıyla birlikte gözyaşı döküyormuş. Ilgaz, "Münir Abi ile olan sahnelerimizi Ertem Bey ağlaya ağlaya, gözyaşlarını silerek çekerdi" diyerek filmin neden bu kadar içten olduğunu özetledi.
"Çok sinirliydi. Fakat bizimle birlikte yaşardı. Ağlardı. Mesela Münir abi (Özkul) ile birlikte olduğumuz sahneyi ağlaya ağlaya çekti. Gözyaşlarını siliyordu. Ertem Bey'in filmlerinin insanlara dokunması biraz da ondan. Sinirli mi derseniz evet çok sinirliydi"
ADİLE NAŞİT'İN 'HASRET' MESAİSİ
Setin en sıcak ismi kuşkusuz "Hafize Ana" Adile Naşit'ti. Lale Ilgaz, Adile Naşit'in kendisine hiç ismiyle hitap etmediğini söylüyor: "Sette Lale denmezdi, Hasret denirdi bana. 'Hadi Hasret şu ellerimi bir ovuver' derdi. Ovarken içimden derdim ki, 'insanın eli neden ağrısın. Bana değişik gelirdi. Şimdi anlıyorum el ağrıyormuş.' Şimdi hep onu anıyorum"
KEMAL SUNAL VE ŞENER ŞEN FARKI
Ilgaz, Yeşilçam'ın iki dev ismini kıyaslarken şaşırtıcı bir detay verdi:"Şener Şen inanılmaz bir insan. Bir insan her kalıba mı girer, her rolü mü oynar? Hayran hayran seyrederdim. Kemal Sunal'ı tanıdım. Filmlerdeki gibi değil çok ciddi bir insan. Fakat Şener Şen filmlerdeki gibi. İnanılmaz hikâyeler anlatırdı bize. Herkesi etrafına toplardı"
AYŞEN GRUDA VE LİKÖR SAHNESİ
Filmin en komik anlarından biri olan "likör içme" sahnesinde küçük Lale çok korkmuş. Rol arkadaşı Ayşen Gruda'ya gidip "Bana bir şey olur mu?"diye sormuş. Gruda ise o her zamanki neşesiyle "Sana bir şey olmayacak, o sana göre değil" diyerek küçük oyuncuyu teselli etmiş.
"Ayşen Gruda çok neşeliydi. Hepimize mutluluk verirdi. Likör sahnesinde 'Bana da bir şey olur mu' demiştim. 'Yok sana bir şey olmayacak, sana göre değil' demişti"
Ilgaz, dizideki diğer rol arkadaşları için de şunları söyledi:"Itır Esen bana çok güzel kırmızı kalpli kolyeler almıştı. Halit Bey (Akçatepe) çok farklı biriydi. Köklü tiyatrocuydu. Kendilerinin bir hayatları var, bir de bir sürü hayata girebiliyorlardı"
GÖRENLER TANIYAMIYOR!
1977 yılında Arzu Film'in kapısından içeri girdiğinde henüz küçücük bir çocuk olan Lale Ilgaz, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti. Sinema dünyasından elini eteğini çeken ve yıllardır sırra kadem basan Ilgaz'ın son hali, "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti.
Aradan geçen onca yıla rağmen Yeşilçam'ın o çocuk yıldızında değişmeyen tek bir şey vardı: Yüzünden hiç eksilmeyen imza gülüşü!
Gülen Gözler'in o siyah önlüklü, hırçın ama bir o kadar da sevimli Hasret'i, şimdilerde İzmir'de hayatını sürdürüyor.