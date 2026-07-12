15 Temmuz öncesi 2.702 FETÖ'cü hesaba erişim engeli: Dijital teröre geçit yok
Dijital alan, millî güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kala dijital platformlarda "FETÖ temizliği" yapılıyor.
Sosyal medyada haşhaşi örgütle bağlantılı olan, 15 Temmuz ihanet gecesi üzerinden algı operasyonları yürüten ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlarda bulunan hesaplar teker teker mercek altına alındı.
2.702 FETÖ'CÜ HESABA ERİŞİM ENGELİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri neticesinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2.702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.
TERÖRÜ ÖVEN HESAPLAR KAPATILDI
Bunun yanı sıra, son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1.652 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.
"BİRLİĞİMİZİ VE KAMU DÜZENİNİ HEDEF ALIYOR"
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama geldi.
Resmi X hesabından açıklama yapan Duran, "Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü; manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, millî birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.
Millî güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı dijital ekosistemi sürekli takip edeceklerini ve gerekli adımları atacaklarını bildiren Duran şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık, aynı hukuki meşruiyet anlayışı ve aynı devlet ciddiyetiyle sürdürmektedir. Dijital alan, millî güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi sürekli takip etmeye, millî güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin almaya ve vatandaşlarımızı dezenformasyona karşı doğru bilgiyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
DESTANSI DİRENİŞ VE KARARLI MÜCADELE FETÖ'YÜ HÜSRANA UĞRATTI
Bu yıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimizin iradesine kasteden FETÖ, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletimizin destansı direnişi ve devletimizin kararlı mücadelesiyle hüsrana uğratılmıştır. Aradan geçen on yılda da devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, millî birlik ve beraberliğine kasteden hiçbir yapıya, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir dijital tehdide asla geçit vermeyecektir.
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