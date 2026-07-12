15 Temmuz öncesi 2.702 FETÖ'cü hesaba erişim engeli: Dijital teröre geçit yok

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



2.702 FETÖ'CÜ HESABA ERİŞİM ENGELİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri neticesinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2.702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.





TERÖRÜ ÖVEN HESAPLAR KAPATILDI



Bunun yanı sıra, son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1.652 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.