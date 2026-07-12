Transferde mutlu son! Galatasaray Lesley Ugochukwu'yu bitirdi

Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Fransız ön liberoyla prensip anlaşmasına varmasının ardından Burnley ile yapılan görüşmelerde de büyük ölçüde uzlaşma sağladı.

Galatasaray, orta saha takviyesi için yürüttüğü Lesley Ugochukwu operasyonunda mutlu sona çok yaklaştı.

Lesley Ugochukwu

BURNLEY İLE FORMÜL BULUNDU

İngiliz kulübü, ilk görüşmelerde Chelsea'ye ödediği 28,7 milyon euroluk bonservis bedelini talep etti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle bitirmek için yeni bir teklif sundu.

Burnley ise oyuncunun transferi için daha önce yaptığı 6,4 milyon euroluk ödemeyi kiralama bedeli olarak talep etti.