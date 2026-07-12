Transferde mutlu son! Galatasaray Lesley Ugochukwu'yu bitirdi
Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray, orta saha takviyesi için yürüttüğü Lesley Ugochukwu operasyonunda mutlu sona çok yaklaştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Fransız ön liberoyla prensip anlaşmasına varmasının ardından Burnley ile yapılan görüşmelerde de büyük ölçüde uzlaşma sağladı.
Tarafların ödeme planı ve sözleşme detaylarında anlaşmaya vardığı öğrenilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
BURNLEY İLE FORMÜL BULUNDU
İngiliz kulübü, ilk görüşmelerde Chelsea'ye ödediği 28,7 milyon euroluk bonservis bedelini talep etti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle bitirmek için yeni bir teklif sundu.
Burnley ise oyuncunun transferi için daha önce yaptığı 6,4 milyon euroluk ödemeyi kiralama bedeli olarak talep etti.
Sarı-kırmızılılar bu öneriyi kabul ederken, taraflar 6,4 milyon euro kiralama bedeli ve 23,4 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı.
Anlaşmaya göre satın alma maddesi, Ugochukwu'nun 25 resmi maçta forma giymesi halinde otomatik olarak devreye girecek.
ROMANO ANLAŞMAYI DUYURDU
Transfer dünyasının önde gelen isimlerinden Fabrizio Romano da Galatasaray ile Burnley arasındaki anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.
Romano, genç orta sahanın kısa süre içinde sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını paylaştı.
Öte yandan Lesley Ugochukwu'nun transfer sürecinde başka kulüplerden de teklifler aldığı öğrenildi.
Fransız futbolcuya İspanya'dan iki, Fransa'dan ise bir kulübün resmi teklif sunduğu ancak 22 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri kabul etmeyerek Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.
Transferin sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından açıklanması bekleniyor.