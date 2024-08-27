Fenerbahçe’de Lindelof sesleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoper arayışları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, İngiliz devi Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekizli teknik adam Mourinho'nun eski öğrencisi olan yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında... . Manchester United'ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek oluşu da Kanarya'nın elini güçlendiriyor. Defansın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Lindelöf'ün, eski hocası Mourinho faktörünün de etkisiyle Sarı-Lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. İngiltere'de transfer sezonu ay sonunda sona eriyor. Bu tarihten sonra İngiliz ekibinin Lindelöf'ü bırakması bekleniyor.

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