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İyileşen Fred, Rize'de sahneye çıktı! Fenerbahçe 5 golle futbol şov yaptı

Mourinho yönetiminde futbolu ile eleştirilen Kanarya 15. dakikada Fred’in falsolu vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. 53. dakikada Dzeko farkı 2’ye çıkardı. Gecenin yıldızı Fred 53 ve 60’ta 2 kez daha ağları sarsıp hat-trick yaptı. 66’ta Alikulov kendi kalesine attı. Kanarya, maç fazlasıyla ligin zirvesini eline aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
İyileşen Fred, Rize’de sahneye çıktı! Fenerbahçe 5 golle futbol şov yaptı

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Kanarya farka koştu... Sarı-Lacivertliler zorlu geçmesi beklenen Rizespor deplasmanında 5-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı. Kanarya böylece Süper Lig'de zirveye de yerleşti.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK HAMLE
15. dakikada Fred'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, top ağlarla buluştu: 1-0. Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti. 53. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko sol ayağıyla yerden düzgün vurdu: 0-2. 60. dakikada Alain Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Fred sol ayağıyla skoru 3-0'a taşıdı.

PERDE 66. DAKİKADA KAPANDI
64. dakikada Dzeko'nun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Fred tamamladı: 0-4. 66. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e yükseltti. Tadic'in arka direğe yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Alikulov'un ters kafa vuruşuyla skor belirlendi: 0-5.

KARİYERİNDE İLKİ BAŞARDI
Dün gecenin tartışmasız yıldızı Fred oldu. Sakatlıktan dönen ve Çaykur Rizespor deplasmanında 11'de forma giyen Brezilyalı futbolcu tarihi bir performans sergiledi. Rakip ağlara 3 gol birden bırakan Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yapmayı başardı.

RİZE'YE 11'DE 11
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti. Kanarya, Karadeniz deplasmanında da 5'te 5 yaptı.

CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI
Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Cengiz Ünder dün Rizespor önünde sahneye çıktı. Portekizli teknik adamın ikinci yarıda forma verdiği milli futbolcunun maç eksikliği göze çarptı. Cengiz'in istenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle takımda kalacağı öğrenildi.

SAHADA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK
Szymanski, "Rakibi iyi analiz ettik. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Sahada çok iyi bir iş çıkardık" dedi.

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