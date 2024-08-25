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Uduokhaı Beşiktaş'a imzaya geliyor | Bundesliga'dan Augsburg ile anlaşma sağlandı | Necip Uysal ise en az 6 ay yok

Siyah-Beyazlılar’ın Alman ekibinden zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Necip Uysal ise en az 6 ay yok.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Uduokhaı Beşiktaş’a imzaya geliyor | Bundesliga’dan Augsburg ile anlaşma sağlandı | Necip Uysal ise en az 6 ay yok

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Beşiktaş uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü sol stoper konusunda mutlu sona ulaştı. Kartal, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın yaptığı görüşmeler sonucunda Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar'la 1+2 yıllık kontrat imzalayacak tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinden geçmek için bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu için Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde bu sezon bonservis ödemesi yapılmayacağı, sonraki sezon yapılacak ödemenin ise taksitlere bölüneceği de gelen haberler arasında. Geçen sezon 33 maça çıkan Felix 2 gol atmıştı.

OMAR'A PAOK KANCASI
Beşiktaş'ın Uduokhai ile anlaşmasının ardından Omar Colley'in takımdan ayrılma ihtimali arttı. Gambiyalı oyuncuyu Yunanistan ekiplerinden PAOK'un istediği ortaya çıktı. PAOK'un bir süreden beri tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği ve son gelişmelerin ardından Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ŞOK! NECİP EN AZ 6 AY YOK
Beşiktaş 'ta sakatlık krizi... Siyah-Beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Bu gelişme teknik heyetin keyfini kaçırırken Necip'in tedavisine başlandı.

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